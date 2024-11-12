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Задержание

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Ноябрь
Подросток отбил женщину у грабителей в Башкирии
12 ноября, 05:24
Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе
7 ноября, 16:26
Камикадзе остановили на пути к Уфе
1 ноября, 07:42
Видео. Грабителя в трусах взяли в Уфе
1 ноября, 06:55
Октябрь
Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»
31 октября, 13:48
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
31 октября, 09:08
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Видео. Уфимец вырастил на даче наркоурожай
21 октября, 10:24
Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту
17 октября, 09:09
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии
5 октября, 06:26
Видео. Обнальщиков задержали в Башкирии
4 октября, 08:59
Уфимец спустил иномарку на красивую жизнь
3 октября, 11:32
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
Настойчивый вор получил ₽15 млн
2 октября, 17:05
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взятку
2 октября, 15:36
Гастролер-убийца прятался в уфимской бане
2 октября, 08:07

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