«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
«Будущую мамочку» поймали весной 2024 года. Женщина разъезжала по городу в пьяном состоянии. В качестве наказания её отправили под административный арест. Супруг сразу разработал план вызволения возлюбленной из спецприёмника.
Горожанин попросил знакомую руководительницу местной клиники подделать протокол об УЗИ. Директор, с её слов, «прониклась ситуацией» и помогла непутёвой семейке. У судьи, однако, предоставленный документ вызвал подозрения — они подтвердились после официального обследования, показавшего, что никакой беременности у женщины нет.
Теперь врач стала фигурантом уголовного дело. Рассматривать его будет Нефтекамский городской суд.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе экипаж ДПС помог роженице доехать до роддома — женщина попала в ужасную пробку и рисковала родить прямо в автомобиле. Отзывчивые полицейские с мигалками сопроводили гражданскую машину до больницы.