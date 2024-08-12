«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии

Горожанин попросил знакомую руководительницу местной клиники подделать протокол об УЗИ. Директор, с её слов, «прониклась ситуацией» и помогла непутёвой семейке. У судьи, однако, предоставленный документ вызвал подозрения — они подтвердились после официального обследования, показавшего, что никакой беременности у женщины нет.