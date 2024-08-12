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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Беременность не освободила жительницу Башкирии от ареста

«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии

12 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI

Беременность не освободила жительницу Башкирии от ареста

Нефтекамка притворилась будущей матерью, чтобы избежать наказания для нетрезвое вождение, сообщает МВД по Республике Башкортостан.

«Будущую мамочку» поймали весной 2024 года. Женщина разъезжала по городу в пьяном состоянии. В качестве наказания её отправили под административный арест. Супруг сразу разработал план вызволения возлюбленной из спецприёмника.

Горожанин попросил знакомую руководительницу местной клиники подделать протокол об УЗИ. Директор, с её слов, «прониклась ситуацией» и помогла непутёвой семейке. У судьи, однако, предоставленный документ вызвал подозрения — они подтвердились после официального обследования, показавшего, что никакой беременности у женщины нет.

Теперь врач стала фигурантом уголовного дело. Рассматривать его будет Нефтекамский городской суд.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе экипаж ДПС помог роженице доехать до роддома — женщина попала в ужасную пробку и рисковала родить прямо в автомобиле. Отзывчивые полицейские с мигалками сопроводили гражданскую машину до больницы.

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