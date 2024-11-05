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Подросток

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Ноябрь
В Черниковке спаивали детей
5 ноября, 07:37
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Октябрь
Подросток упал в шахту в Башкирии
8 октября, 17:54
Сентябрь
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Уфимский лжегаишник отобрал байк у подростка
22 сентября, 15:19
Робин Гуд пойдет под суд в Салавате
16 сентября, 07:57
Подросток покалечил малыша в Уфе
2 сентября, 05:25
Август
Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе
30 августа, 05:37
СРОЧНО. В Башкирии пропал ребенок
23 августа, 18:38
Школьница взмыла в воздух от удара об машину в Уфе
22 августа, 07:23
Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии
16 августа, 09:53
Видео. Подросток-угонщик попался в Башкирии
15 августа, 12:57
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
14 августа, 09:44
Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии
13 августа, 08:12
Банду малолеток задержали в Башкирии
13 августа, 07:23
Малолетний байкер разбился в Уфе
13 августа, 06:09
Видео. Байкер-подросток погиб в Башкирии
Ночью, 8 августа, трагедия унесла жизнь юного водителя, обстоятельства произошедшего сообщает Госавтоинспекция РБ.
8 августа, 09:24
Девочка-змея шокировала врачей Уфы
8 августа, 06:18
Питбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе
1 августа, 04:28
Июль
В Уфе нашли «пивного бойца»
24 июля, 16:11

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