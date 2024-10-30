mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Магазин

Выбрать дату
Октябрь
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Уфимский телефон проверил Верховный суд России
25 октября, 17:56
Уфимец месяц воровал в магазине
14 октября, 12:46
Шайка подростков ограбила женщину в Уфе
1 октября, 12:31
Сентябрь
«Халяльную» свинину продают в Башкирии
16 сентября, 19:35
Август
Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе
29 августа, 11:24
Видео. «Сидит тут, б**дь полудохлая!» В Башкирии женщина устроила истерику в ПВЗ Wildberries
23 августа, 09:09
Уфимцев травили палёными сигаретами
19 августа, 12:47
Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии
13 августа, 08:12
Июль
«Спортмастер» в Уфе наказали из-за жалобы
3 июля, 09:19
Июнь
Кот-обжора ограбил уфимский магазин
29 июня, 07:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика