Уфимка родила за пять минут

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Уфе женщина родила всего через пять минут после поступления в роддом. О том, как многодетную мать везли с мигалками сквозь пробки, MKset писал ранее.
Пациентка, ожидающая своих четвертых родов, оказалась в экстренной ситуации на загруженной трассе М5, где начались бурные схватки. Ее муж обратился к полицейским с просьбой о помощи. Патрульные немедленно связались с диспетчерами и, включив сирены, сопроводили супругов в роддом, обеспечив безопасный проезд через загруженные участки дороги, — сообщает пресс-служба Минздрава Башкортостана.
Все же пациентке удалось вовремя добраться до роддома и родить здоровую девочку весом 3 480 г всего через 5 минут после поступления.
В пятницу, 9 августа, пациентку с дочкой выписали из послеродового отделения.