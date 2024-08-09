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Updated Сегодня, 09:36

Уфимка родила за пять минут

Уфимка родила за пять минут

9 августа 2024, 09:33
Фото: Минздрав Башкортостана
Многодетную мать везли с мигалками сквозь пробки к акушерам, сообщает пресс-служба Минздрава Башкортостана.

В Уфе женщина родила всего через пять минут после поступления в роддом. О том, как многодетную мать везли с мигалками сквозь пробки, MKset писал ранее.

Пациентка, ожидающая своих четвертых родов, оказалась в экстренной ситуации на загруженной трассе М5, где начались бурные схватки. Ее муж обратился к полицейским с просьбой о помощи. Патрульные немедленно связались с диспетчерами и, включив сирены, сопроводили супругов в роддом, обеспечив безопасный проезд через загруженные участки дороги, — сообщает пресс-служба Минздрава Башкортостана.

Все же пациентке удалось вовремя добраться до роддома и родить здоровую девочку весом 3 480 г всего через 5 минут после поступления.

В пятницу, 9 августа, пациентку с дочкой выписали из послеродового отделения.

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