Уфимка родила за пять минут

Пациентка, ожидающая своих четвертых родов, оказалась в экстренной ситуации на загруженной трассе М5, где начались бурные схватки. Ее муж обратился к полицейским с просьбой о помощи. Патрульные немедленно связались с диспетчерами и, включив сирены, сопроводили супругов в роддом, обеспечив безопасный проезд через загруженные участки дороги, — сообщает пресс-служба Минздрава Башкортостана.