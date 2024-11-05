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Безопасность

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5 ноября
Хабиров призвал отказаться от корпоративов в Башкирии
5 ноября, 18:46
Следствие взялось за массовое отравление в Уфе
5 ноября, 08:39
4 ноября
Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы
4 ноября, 10:09
Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии
4 ноября, 07:59
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
2 ноября
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
1 ноября
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников
1 ноября, 08:02
Ужасный квест довел до суда в Башкирии
1 ноября, 07:22
31 октября
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Мужчина сгорел в Уфе
31 октября, 07:17
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
30 октября
«Госуслуги» призвали россиян отвязать аккаунты от Gmail
Пользователям российского портала государственных услуг стали приходить рассылки с предложением «защитить учётную запись».
30 октября, 15:41
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
29 октября
Видео. В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией
29 октября, 07:10
28 октября
Дёму привяжут к Уфе
28 октября, 13:06
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
25 октября
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
Особым уфимцам раздали противогазы
25 октября, 18:00

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