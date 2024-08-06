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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Уфимка чуть не родила в пробке

«Мы бы и роды приняли»: гаишники с мигалками довезли беременную уфимку до больницы

6 августа 2024, 16:35
Фото: 1MI

Уфимка чуть не родила в пробке

Бригада ДПС помогла роженице на позднем сроке в Уфе, рассказали в Госавтоинспекции Башкортостана.

Семейная пара пробиралась к роддому через пробку на трассе М-5. Оценив перспективы и поняв, что до больницы можно не успеть, муж подъехал к посту ДПС и сообщил, что им нужна помощь. Стражи порядка срочно позвонили в дежурную часть и получили разрешение на сопровождение гражданского автомобиля.

С мигалками и сиреной машину конвоировали прямиком до роддома №3, после чего сотрудники ГАИ вернулись к службе. Муж уфимки позже позвонил инспекторам и поблагодарил их за отзывчивость. Как выяснилось, женщина родила спустя всего лишь 10 минут. У семьи родилась девочка. Теперь родителям точно будет, что рассказать ребёнку о дне его рождения.

Видео: 1MI
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