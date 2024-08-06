«Мы бы и роды приняли»: гаишники с мигалками довезли беременную уфимку до больницы

С мигалками и сиреной машину конвоировали прямиком до роддома №3, после чего сотрудники ГАИ вернулись к службе. Муж уфимки позже позвонил инспекторам и поблагодарил их за отзывчивость. Как выяснилось, женщина родила спустя всего лишь 10 минут. У семьи родилась девочка. Теперь родителям точно будет, что рассказать ребёнку о дне его рождения.