Когда теперь смотреть Ютуб?

Каждый день устанавливается от 1 до 1,5 миллиона VPN, что за неделю складывается примерно в 10 миллионов новых пользователей. Кроме того, многие обращаются к более сложным решениям, например, GoodbуеDpi, которые помогают обходить технологии глубокого пакетного анализа, используемые для блокировки. Это указывает на то, что, несмотря на усилия властей по ограничению доступа к YouTube, их действия оказались неэффективными, и пользователи находят способы продолжать пользоваться контентом на этой платформе.



Подробнее — в материале «Новых известий».