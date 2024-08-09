Когда теперь смотреть Ютуб?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Ситуация вокруг доступа к YouTube достигла парадоксального состояния, напоминающего времена, когда был заблокирован Телеграм. Как утверждает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, число пользователей на платформе не уменьшилось, а даже возросло, так как люди начали активно устанавливать различные инструменты для обхода блокировок.
Каждый день устанавливается от 1 до 1,5 миллиона VPN, что за неделю складывается примерно в 10 миллионов новых пользователей. Кроме того, многие обращаются к более сложным решениям, например, GoodbуеDpi, которые помогают обходить технологии глубокого пакетного анализа, используемые для блокировки. Это указывает на то, что, несмотря на усилия властей по ограничению доступа к YouTube, их действия оказались неэффективными, и пользователи находят способы продолжать пользоваться контентом на этой платформе.
Подробнее — в материале «Новых известий».