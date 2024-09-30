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Роды

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Сентябрь
Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей
30 сентября, 06:38
Вдоль и поперек больная уфимка родила здоровую девочку
17 сентября, 12:51
Врачи выходили мальчика весом 820 грамм
11 сентября, 05:56
Август
Уфимские врачи совершили чудо
20 августа, 13:29
Вдова бойца СВО родила через полгода после его смерти
19 августа, 07:16
Уфимка родила за пять минут
Многодетную мать везли с мигалками сквозь пробки к акушерам, сообщает пресс-служба Минздрава Башкортостана.
9 августа, 09:33
Июль
Чувствительный контент. Женщина выносила вместо ребенка страшную опухоль
Врачам пришлось потрудиться на нестандартной операции, рассказал руководитель Учалинской городской больницы Эльдар Кулгулдин.
19 июля, 12:04
Июнь
Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться
28 июня, 08:17
На родах из уфимки извлекли не только ребёнка
Врачи при кесаревом сечении нашли то, что не увидела никакая аппаратура во время ведения беременности.
10 июня, 10:40

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