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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Уфа танцует под дождем

Уфа танцует под дождем

9 августа 2024, 09:04
Фото: mkset.ru
В Уфе разразился не просто дождь, а настоящая любовь, сообщают в соцсетях.

На кадрах от очевидцев запечатлена влюбленная пара, танцующая под проливным дождем на парковке рядом с жилыми домами в микрорайоне Инорс. Парень и девушка не обращали внимания на капли воды, словно весь мир вокруг исчез, оставив только их двоих. Место действия — уютный двор по улице Мушникова — превратилось в сцену для романтического спектакля.

Многие пользователи социальных сетей отреагировали на этот трогательный момент с восторгом.

— Это так мило! Как будто они сошли с обложки романтической комедии.
— Танец под дождем — это всегда прекрасно! Надеюсь, у них все будет хорошо!
— Я теперь тоже так хочу, тем более дожди постоянно идут, думаю успею повторить, — комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, 8 августа на Уфу обрушился мощный ливень, затопив дороги столицы.

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