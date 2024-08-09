Уфа танцует под дождем

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
На кадрах от очевидцев запечатлена влюбленная пара, танцующая под проливным дождем на парковке рядом с жилыми домами в микрорайоне Инорс. Парень и девушка не обращали внимания на капли воды, словно весь мир вокруг исчез, оставив только их двоих. Место действия — уютный двор по улице Мушникова — превратилось в сцену для романтического спектакля.
Многие пользователи социальных сетей отреагировали на этот трогательный момент с восторгом.
— Это так мило! Как будто они сошли с обложки романтической комедии.
— Танец под дождем — это всегда прекрасно! Надеюсь, у них все будет хорошо!
— Я теперь тоже так хочу, тем более дожди постоянно идут, думаю успею повторить, — комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, 8 августа на Уфу обрушился мощный ливень, затопив дороги столицы.