Уфа танцует под дождем

На кадрах от очевидцев запечатлена влюбленная пара, танцующая под проливным дождем на парковке рядом с жилыми домами в микрорайоне Инорс. Парень и девушка не обращали внимания на капли воды, словно весь мир вокруг исчез, оставив только их двоих. Место действия — уютный двор по улице Мушникова — превратилось в сцену для романтического спектакля.