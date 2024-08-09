Строитель упал с крана в Уфе

Известно, что в среду, 7 августа, на строительном объекте группы жилых домов по улице Ахметова в Ленинском районе Уфы случилось обрушение конструкции крана-манипулятора. В результате этого инцидента 51-летний работник ООО «ПРО СТО» упал с высоты и был срочно госпитализирован в ГКБ № 21 с тяжёлой травмой.