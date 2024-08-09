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Строитель упал с крана в Уфе

Строитель упал с крана в Уфе

9 августа 2024, 08:16
Фото: Гострудинспекция РБ
Мужчина получил тяжелую травму на возведении высотки, сообщает Гострудинспекция.

Известно, что в среду, 7 августа, на строительном объекте группы жилых домов по улице Ахметова в Ленинском районе Уфы случилось обрушение конструкции крана-манипулятора. В результате этого инцидента 51-летний работник ООО «ПРО СТО» упал с высоты и был срочно госпитализирован в ГКБ № 21 с тяжёлой травмой.

Гострудинспекция немедленно приступила к расследованию обстоятельств и причин случившегося. Важно понять, что именно стало причиной падения стрелы крана: возможно, это было связано с техническими неисправностями оборудования или же нарушениями правил эксплуатации.

— Работа со строительной техникой требует высокой квалификации и опыта от работников. Однако даже при соблюдении всех мер предосторожности никто не застрахован от несчастных случаев, — напоминают в ведомстве.
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