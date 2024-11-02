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Ноябрь
«Салават Юлаев» против СКА: где смотреть и прогнозы на победу
2 ноября, 10:37
Октябрь
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и прогнозы на победу
31 октября, 11:32
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит
28 октября, 06:07
Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
22 октября, 11:00
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Поезд Уфа-Москва запустят зимой
14 октября, 05:20
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Сентябрь
Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000
18 сентября, 08:12
Из Уфы в Таиланд запускают прямые перелеты
13 сентября, 12:40
Уфу и Казань свяжет бразильский «Икар»
5 сентября, 12:08
Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000
4 сентября, 12:57
Август
Проезд Башкирии станет на 50% дешевле
24 августа, 05:31
Автобус Уфа — Сибай запустят уже на днях
20 августа, 19:29
«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»
7 августа, 18:28
Вещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии
1 августа, 12:34
Июль
Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет
30 июля, 08:26
Полёт в Уфу стал испытанием
26 июля, 04:47

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