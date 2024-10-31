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Имущество

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Октябрь
Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47
Башкирия избавляется от «Зауралья»
21 октября, 17:57
Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии
2 октября, 17:39
Сентябрь
Богатых уфимцев заставят платить больше
11 сентября, 19:39
Август
«Башкиравтодор» сбрасывают с баланса
23 августа, 06:46
В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
16 августа, 14:51
Хабиров предложил заработать мэру Уфы
12 августа, 09:11
Лопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд
5 августа, 06:52
Вещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии
1 августа, 12:34
Июль
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Заведение общепита принадлежит родственникам «золотого гаишника» из Башкирии, гласят документы регионального управления Росимущества.
30 июля, 04:19
Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии
16 июля, 09:44
Июнь
В Башкирии дёшево продают иномарки должников
В июле в Башкирии пройдёт ряд аукционов на имущество должников. На торги отправили автомобили нарушителей ₽501 тысячи до ₽2,455 млн.
13 июня, 05:07

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