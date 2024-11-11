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Отпуск

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Ноябрь
Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
11 ноября, 10:01
Октябрь
Уфимцам напомнили о неизбежном
21 октября, 09:12
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Короткая рабочая неделя началась в Башкирии
7 октября, 07:30
Сентябрь
На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы
30 сентября, 01:43
Срочно. Радий Хабиров покинул Белый дом
27 сентября, 09:28
Уфимку обманули с отпуском в Таиланд
25 сентября, 09:20
Башкирию ждут длинные выходные
13 сентября, 18:53
Бизнес Башкирии обесценивается
5 сентября, 18:50
Forbes признал Башкирию VIP-регионом
3 сентября, 07:40
Август
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
30 августа, 11:38
Треть Уфы не выйдет на работу в понедельник
28 августа, 08:12
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Вещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии
1 августа, 12:34
Июль
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
30 июля, 05:46
Хабиров отдохнёт от Башкирии
22 июля, 08:07
Боец привез с СВО невесту в Уфу
Скоро вчерашний жених отправится снова в зону боевых действий — его супруга останется трудиться в тылу, сообщает главы администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
18 июля, 07:56
Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха
11 июля, 11:57
Самая богатая женщина России отдыхает в Башкирии
Основательница маркетплейса приехала в Бурзянский район, сообщает директор парка «Торатау» Артур Идельбаев.
8 июля, 09:18
Июнь
Как выгодно взять отпуск в 2024 году: секреты и рекомендации
13 июня, 12:04

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