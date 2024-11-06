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Арест

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Ноябрь
Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
6 ноября, 13:48
Уфимский нефтяной университет обокрали на ремонте
6 ноября, 10:48
Бомжи устроили пьяную поножовщину в Уфе
6 ноября, 07:57
Директор парка «Патриот» арестован силовиками
5 ноября, 11:01
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Октябрь
Видео. Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус
30 октября, 13:54
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку
30 октября, 07:17
Видео. В Уфе скрутили пьяного водителя
29 октября, 12:36
Уфимка открыла домашнее казино
29 октября, 09:05
Видео. Престарелый развратник арестован в Уфе
28 октября, 12:20
Видео. Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск
25 октября, 11:35
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
В Уфе задержали оборотней в погонах
15 октября, 07:19
Полиция устроила стрельбу в Башкирии
14 октября, 20:22
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51

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