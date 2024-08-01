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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Уфимские врачи спасли жизнь младенца

Уфимские врачи спасли жизнь младенца

1 августа 2024, 09:13
Фото: 1MI
У новорожденного ребенка была выявлена патология кишечника, в связи с чем ему потребовалась операция, сообщает Перинатальный центр РКПЦ Уфы.
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Дети

Двойняшки появились на свет в перинатальном центре РКПЦ Уфы. Врачи отмечали их легкую недоношенность, однако их общее состояние было в норме: малыши родились с хорошим весом. Однако через какое-то время у одного из них проявились проблемы со здоровьем: ребенок часто срыгивал, а питание не усваивалось должным образом.

Обследования показали у ребенка наличие внутриутробной инфекции, причем состояние его продолжало ухудшаться: стали очевидны проблемы с кишечником. У него выявили перфорацию, после чего медики экстренно провели операцию. Операция прошла успешно — патология была купирована.

Состояние ребенка вскоре после хирургического вмешательства начало улучшаться. Его перевели на самостоятельное дыхание, а спустя какое-то время он смог питаться гружным молоком. Лечение продолжилось в отделении патологии новорожденных, по его завершении малышу провели заключительную операцию.

— Сейчас ребенок вместе с братом радует маму, активно развивается и улыбается родителям, — сообщили в перинатальном центре.
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