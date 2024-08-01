Уфимские врачи спасли жизнь младенца

Двойняшки появились на свет в перинатальном центре РКПЦ Уфы. Врачи отмечали их легкую недоношенность, однако их общее состояние было в норме: малыши родились с хорошим весом. Однако через какое-то время у одного из них проявились проблемы со здоровьем: ребенок часто срыгивал, а питание не усваивалось должным образом.