Уфимские врачи спасли жизнь младенца

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Двойняшки появились на свет в перинатальном центре РКПЦ Уфы. Врачи отмечали их легкую недоношенность, однако их общее состояние было в норме: малыши родились с хорошим весом. Однако через какое-то время у одного из них проявились проблемы со здоровьем: ребенок часто срыгивал, а питание не усваивалось должным образом.
Обследования показали у ребенка наличие внутриутробной инфекции, причем состояние его продолжало ухудшаться: стали очевидны проблемы с кишечником. У него выявили перфорацию, после чего медики экстренно провели операцию. Операция прошла успешно — патология была купирована.
Состояние ребенка вскоре после хирургического вмешательства начало улучшаться. Его перевели на самостоятельное дыхание, а спустя какое-то время он смог питаться гружным молоком. Лечение продолжилось в отделении патологии новорожденных, по его завершении малышу провели заключительную операцию.
— Сейчас ребенок вместе с братом радует маму, активно развивается и улыбается родителям, — сообщили в перинатальном центре.