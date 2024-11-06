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Ноябрь
Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
6 ноября, 08:55
Молодая пара разбилась в Башкирии
4 ноября, 10:21
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
Октябрь
«Царём горы» из Уфы оказалась женщина
31 октября, 09:44
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии
25 октября, 06:30
Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке
24 октября, 15:54
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
19 октября, 04:29
Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
18 октября, 07:13
Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах
4 октября, 16:16
Уфимец спустил иномарку на красивую жизнь
3 октября, 11:32
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7
2 октября, 10:59
Сентябрь
Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство
28 сентября, 14:50
Пьяный водитель бросился в посадки от посадки
26 сентября, 10:47
Видео. Кормила, развлекала, любила: чем кончился роман уфимки и фитнес-тренера
26 сентября, 08:28
Видео. В Уфе спалили автомобиль экс-чиновника
20 сентября, 12:06
Уфимцы гоняют с чиновничьим лоском
20 сентября, 11:42

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