Неделя в Башкирии: Спасти девочку, подарить «Мерседес» и озвучить Послание

В Уфе врачи поставили правильный диагноз девочке, родившейся в роддоме №3 два года назад, только после того, как ее мама, заметившая неладное, устроила скандал. И теперь 2-летней девочке с диагнозом «органическое поражение центральной нервной системы», российские медики помочь не могут, а мама просит помочь, чтобы собрать один миллион на лечение дочки в Китае.