Башкирию накрыл снегопад посреди мая

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как сообщали синоптики, дожди со снегом прогнозировались сегодня ночью и днем. В пригородах Уфы также утром в воздухе кружились снежинки.
Кроме того, осадки в виде дождя и мокрого снега обещают и 4 мая. Местами ожидаются заморозки до -5°.
Сегодня МЧС сообщило о том, что на субботу, 4 мая, синоптики прогнозируют ветер до 18 м/с, ночью и утром отложение мокрого снега на проводах и деревьях. А ещё небольшие дожди и мокрый снег, на дорогах — гололедица.