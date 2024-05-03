Башкирию накрыл снегопад посреди мая

Сегодня МЧС сообщило о том, что на субботу, 4 мая, синоптики прогнозируют ветер до 18 м/с, ночью и утром отложение мокрого снега на проводах и деревьях. А ещё небольшие дожди и мокрый снег, на дорогах — гололедица.