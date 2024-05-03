mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В первые дни мая в Башкирии выпал снег

Башкирию накрыл снегопад посреди мая

3 мая 2024, 07:28
Фото: PxHere

В первые дни мая в Башкирии выпал снег

В столице Башкирии и некоторых районах республики в первые дни мая пошел снег. В соцсетях очевидцы делятся кадрами аномального погодного явления.

Как сообщали синоптики, дожди со снегом прогнозировались сегодня ночью и днем. В пригородах Уфы также утром в воздухе кружились снежинки.

Кроме того, осадки в виде дождя и мокрого снега обещают и 4 мая. Местами ожидаются заморозки до -5°.

Сегодня МЧС сообщило о том, что на субботу, 4 мая, синоптики прогнозируют ветер до 18 м/с, ночью и утром отложение мокрого снега на проводах и деревьях. А ещё небольшие дожди и мокрый снег, на дорогах — гололедица.

Читайте также:
МЧС Башкирии подвело итоги паводкаЗатопленные паводком в Башкирии участки больше не контролируютВ Башкирии ветер снес крышу школы
#Общество#Видео#Уфа#Погода#Башкортостан#Дороги#Снег#Ветер#Соцсети#Новости Башкирии#Снегопад#Мокрый снег#Заморозки#Синоптики#Дожди#Прогноз
Подпишитесь
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Сегодня, 11:17
В Уфе простились с участником СВО
Сегодня, 11:09
Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса
Сегодня, 10:50
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой
Сегодня, 10:27
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Вчера, 06:57
"