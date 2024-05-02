Заводу «Москвич» не грозит банкротство

После этого заявления «Москвич» подготовил жалобу и направил в кассационную инстанцию, в итоге суд приостановил исполнительное производство по взысканию задолженности. Из этого следует, что пока у Silver Basis нет никаких оснований для обращения в суд с иском о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом). Сообщение об этом размещено на сайте «Федресурс».