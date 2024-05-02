Заводу «Москвич» не грозит банкротство

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:42
При этом «Москвич» отрицает наличие оснований для признания предприятия банкротом.
На основании постановления Арбитражного суда Москвы от ноября 2023 года предприятие обязано выплатить компании Silver Basis задолженность в размере 2,4 млн евро и неустойку в 123,7 тыс евро. Данная задолженность у завода образовалась в 2020 году, когда он принадлежал автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».
При этом до 3 июня текущего года «Москвич» еще может обжаловать данное решение. Однако в гонконгской компании решили, не дожидаясь этой даты, принудительно исполнить судебное постановление. В Silver Basis сообщили о намерении признать завод «Москвич» банкротом, поскольку он не исполняет решение суда.
После этого заявления «Москвич» подготовил жалобу и направил в кассационную инстанцию, в итоге суд приостановил исполнительное производство по взысканию задолженности. Из этого следует, что пока у Silver Basis нет никаких оснований для обращения в суд с иском о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом). Сообщение об этом размещено на сайте «Федресурс».