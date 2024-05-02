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Заводу «Москвич» не грозит банкротство

Заводу «Москвич» не грозит банкротство

2 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI
Зарегистрированная в Гонконге компания Silver Basis Investment Development Company намерена обратиться в суд с требованием признать автозавод «Москвич» банкротом. Об этом свидетельствует информация, размещенная на «Федресурсе».

При этом «Москвич» отрицает наличие оснований для признания предприятия банкротом.

На основании постановления Арбитражного суда Москвы от ноября 2023 года предприятие обязано выплатить компании Silver Basis задолженность в размере 2,4 млн евро и неустойку в 123,7 тыс евро. Данная задолженность у завода образовалась в 2020 году, когда он принадлежал автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».

При этом до 3 июня текущего года «Москвич» еще может обжаловать данное решение. Однако в гонконгской компании решили, не дожидаясь этой даты, принудительно исполнить судебное постановление. В Silver Basis сообщили о намерении признать завод «Москвич» банкротом, поскольку он не исполняет решение суда.

После этого заявления «Москвич» подготовил жалобу и направил в кассационную инстанцию, в итоге суд приостановил исполнительное производство по взысканию задолженности. Из этого следует, что пока у Silver Basis нет никаких оснований для обращения в суд с иском о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом). Сообщение об этом размещено на сайте «Федресурс».

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