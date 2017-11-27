В Уфе врачи не признавали ребенка инвалидом, пока мама не закатила скандал
Алина появилась на свет не без сложностей. Беременность мамы проходила нормально, но во время родов прекратились схватки, их пришлось стимулировать. На 5-6 минуте ребенок застрял в родовых путях, а когда появился на свет, был темно-бурого цвета. Малышку даже не приложили к груди матери и сразу увезли на кислородную терапию. Врачи, впрочем, заверили маму, что все в порядке, и при выписке не указали о каких-либо серьезных проблемах со здоровьем.
- Когда нас выписывали из роддома № 3, поставили Алине семь баллов по шкале Апгар, нормальный здоровый ребенок, - рассказывает мама девочки Галия Огарева. – Во время родов врач тоже говорила, что все нормально. Голова ребенка уже вышла, когда схватки прекратились, и врач даже дал мне ее потрогать, показывая, что все нормально, ребенок не задохнется и дышит.
Однако все оказалось совсем не так хорошо, как написали врачи в роддоме. Уже в первые месяцы жизни Галия начала замечать, что со здоровьем у дочки не все в порядке.
- Она лежала как кукла, как тесто, - вспоминает Галия. – Не двигалась, не переворачивалась, не плакала, не улыбалась. Только постоянно спала. В полтора месяца выяснилось, что у нее стридор гортани, и с этим заболеванием, с бронхитом, мы лежали в больнице около десяти раз. Я замечала, что у ребенка недоразвитие какое-то, говорила об этом участковому неврологу, но она в ответ на это говорила мне: вас просто закололи. Педиатр с неврологом меня мучали так несколько месяцев подряд. Наконец, когда Алине было уже 10 месяцев, я со скандалом взяла направление в 17-ую больницу (городская детская клиническая больница № 17). И там уже наконец нам поставили диагноз – органическое поражение центральной нервной системы.
Алине дали инвалидность и развивается она очень плохо. В два с половиной года она очень плохо ходит, постоянно падает, натыкаясь на препятствия, не понимая, что их нужно обойти. Девочке непонятны все радости счастливого детства: она пока даже не понимает, например, что нужно делать с игрушками. Она не понимает, где ее мама, не откликается, когда та ее зовет, не понимает, что к ней обращаются, не может попросить того, чего хочет.
- Сейчас у нее грубая задержка психоречевого развития, и легкая умственная отсталость, - поясняет Галия. – При этом врачи говорят нам, что она очень перспективная. Просто нужен хороший толчок.
Российские клиники, как выяснилось, ребенку, ставшему жертвой обстоятельств, помочь не могут. Нужное лечение могут обеспечить в Китае, но оно стоит миллион рублей. Для семьи, в которой растет еще одна дочка и работает один отец, это неподъемная сумма. Семья признана малоимущей. Родители начали сбор средств, но пока удалось собрать только 300 тысяч рублей. Крупные благотворители пока не отзываются не призыв о помощи.
- Мы обратились сразу в несколько фондов, и нигде нам не помогли. В последний раз у меня просто руки опустились: сотрудница одного из фондов мне сказала, что им лучше помочь нескольким детям, выделить небольшую сумму каждому, чем одному, - со слезами в голосе говорит Галия.
Пока сбор средств идет очень медленно. Алина получает все новые синяки, падая вновь и вновь, не может сказать, что хочет и насладиться игрой в куклы. А мама мечтает, что скоро наступит тот день, когда дочка побежит к ней навстречу, услышав, как та ее зовет. Приблизить эти счастливые моменты может каждый, перечислив посильную сумму на лечение ребенка.
Реквизиты и контакты для тех, кто желает помочь семье девочки:
Карта Сбербанка: 2202 2003 9187 3609
Карта оформлена на маму Галия Акрамовна О.
Карта банка Уралсиб: 4244 7310 0352 6702
Яндекс кошелёк: 4100 1558 7577 833
QIWI кошелёк: +79177986588
Осталось собрать около 700 тысяч рублей.
Группа помощи Алине https://vk.com/pablic151228215
Ссылка на финансовую отчетность https://vk.com/topic-151228215_35998393.