В Уфе врачи не признавали ребенка инвалидом, пока мама не закатила скандал

Алине Огаревой из Уфы 2,3 года, но по уровню развития она – как восьмимесячный ребенок. Она не откликается на свое имя, плохо ходит, не понимает, что делать с игрушками. Все это – результат родовой травмы. Правда при выписке из роддома написали, что девочка здорова, а после нескольких месяцев игнорировали нарушения.

Алина появилась на свет не без сложностей. Беременность мамы проходила нормально, но во время родов прекратились схватки, их пришлось стимулировать. На 5-6 минуте ребенок застрял в родовых путях, а когда появился на свет, был темно-бурого цвета. Малышку даже не приложили к груди матери и сразу увезли на кислородную терапию. Врачи, впрочем, заверили маму, что все в порядке, и при выписке не указали о каких-либо серьезных проблемах со здоровьем.

- Когда нас выписывали из роддома № 3, поставили Алине семь баллов по шкале Апгар, нормальный здоровый ребенок, - рассказывает мама девочки Галия Огарева. – Во время родов врач тоже говорила, что все нормально. Голова ребенка уже вышла, когда схватки прекратились, и врач даже дал мне ее потрогать, показывая, что все нормально, ребенок не задохнется и дышит.

Однако все оказалось совсем не так хорошо, как написали врачи в роддоме. Уже в первые месяцы жизни Галия начала замечать, что со здоровьем у дочки не все в порядке.

- Она лежала как кукла, как тесто, - вспоминает Галия. – Не двигалась, не переворачивалась, не плакала, не улыбалась. Только постоянно спала. В полтора месяца выяснилось, что у нее стридор гортани, и с этим заболеванием, с бронхитом, мы лежали в больнице около десяти раз. Я замечала, что у ребенка недоразвитие какое-то, говорила об этом участковому неврологу, но она в ответ на это говорила мне: вас просто закололи. Педиатр с неврологом меня мучали так несколько месяцев подряд. Наконец, когда Алине было уже 10 месяцев, я со скандалом взяла направление в 17-ую больницу (городская детская клиническая больница № 17). И там уже наконец нам поставили диагноз – органическое поражение центральной нервной системы.

Алине дали инвалидность и развивается она очень плохо. В два с половиной года она очень плохо ходит, постоянно падает, натыкаясь на препятствия, не понимая, что их нужно обойти. Девочке непонятны все радости счастливого детства: она пока даже не понимает, например, что нужно делать с игрушками. Она не понимает, где ее мама, не откликается, когда та ее зовет, не понимает, что к ней обращаются, не может попросить того, чего хочет.

- Сейчас у нее грубая задержка психоречевого развития, и легкая умственная отсталость, - поясняет Галия. – При этом врачи говорят нам, что она очень перспективная. Просто нужен хороший толчок.

Российские клиники, как выяснилось, ребенку, ставшему жертвой обстоятельств, помочь не могут. Нужное лечение могут обеспечить в Китае, но оно стоит миллион рублей. Для семьи, в которой растет еще одна дочка и работает один отец, это неподъемная сумма. Семья признана малоимущей. Родители начали сбор средств, но пока удалось собрать только 300 тысяч рублей. Крупные благотворители пока не отзываются не призыв о помощи.

- Мы обратились сразу в несколько фондов, и нигде нам не помогли. В последний раз у меня просто руки опустились: сотрудница одного из фондов мне сказала, что им лучше помочь нескольким детям, выделить небольшую сумму каждому, чем одному, - со слезами в голосе говорит Галия.

Пока сбор средств идет очень медленно. Алина получает все новые синяки, падая вновь и вновь, не может сказать, что хочет и насладиться игрой в куклы. А мама мечтает, что скоро наступит тот день, когда дочка побежит к ней навстречу, услышав, как та ее зовет. Приблизить эти счастливые моменты может каждый, перечислив посильную сумму на лечение ребенка.

Фото: из архива семьи Огарёвых

Реквизиты и контакты для тех, кто желает помочь семье девочки:

Карта Сбербанка: 2202 2003 9187 3609

Карта оформлена на маму Галия Акрамовна О.

Карта банка Уралсиб: 4244 7310 0352 6702

Яндекс кошелёк: 4100 1558 7577 833

QIWI кошелёк: +79177986588

Осталось собрать около 700 тысяч рублей.

Группа помощи Алине https://vk.com/pablic151228215