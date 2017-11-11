Неделя в Башкирии: Поджог такси, нелегальные автобусы и «рахматы» Хамитову

ТОП-6 материалов за неделю, которые обсуждают больше всего.

Медиакорсеть решила познакомить с материалами, которые на этой неделе наши читатели обсуждали больше всего.

На первое место вышел материал «Войны таксистов в Башкирии перешли в активную фазу». Мы рассказали о том, что в ночь на 6 ноября в Ишимбае из-за разборок перевозчиков сгорело сразу три автомобиля. По словам владельца одного из них, машину подожгли местные «бомбилы», недовольные появлением в городе популярной службы вызова такси с мировым именем. В распоряжении Медиакорсети оказалась видеозапись поджога.

На втором месте – авторская колонка Шамиля Валеева «Десять «рахматов» Хамитову». Публицист подводит позитивные итоги руководства нынешнего главы региона и делает вывод, что «время Хамитова» уже закончилось.

На третье место по популярности на этой неделе вышла статья о ситуации с судебным процессом по иску родных 14-летнего Булата Алтынчурина, погибшего в конце мая прошлого года на берегу Нугушского водохранилища во время урока географии. Как оказалось, в районном суде все судьи отказались вести этот процесс. Родные погибшего подростка считают, что налицо сговор служителей Фемиды, не желающих выносить приговор сестре своего коллеги.

Четвертое место заняло журналистское расследование «Экскурсия без гида или куда едут башкирские маршрутки». Автор материала вместе с сотрудниками Ространснадзора и ГИБДД пытался выяснить, почему возникают проблемы в общественном транспорте Уфы и Башкирии. Не секрет, что столицу республики наводнили маршрутки с табличкой «экскурсионный» на лобовом стекле.

На пятом месте – аналитика «Наркотики в Башкирии: Тайники на кладбище, Даркнет и самый "больной" район». Медиакорсеть решила узнать, насколько доступны наркотики в республике и как развивается наркоситуация в Башкирии.