Рустэм Хамитов: Наступает эра драгоценного ребенка

Глава Башкирии в своём Послании к Госсобранию республики остановился на семейной политике.

Рустэм Хамитов выступил с ежегодным Посланием к Госсобранию республики. В нем большое внимание он уделил семейной политике.

- Самочувствие семьи - это показатель эффективности государства, - сказал Рустэм Хамитов. Он поручил правительству расширить категорию семей, которые могут получать пособия в 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. А также разработать новые способы использования этого пособия. - Наступает эра драгоценного ребенка, - сказал Рустэм Хамитов.

- Необходима эффективная семейная политика. Он предложил муниципалитетам поставить перед собой цель превратить свои территории в территории счастливого образа жизни. И пояснил, что путь к счастливой жизни начинается в семье. Глава региона рассказал и о проблемах, над решением которых надо работать. Это в том числе высокое количество абортов, и то, что 40 процентов семей в Башкирии распадаются в первые годы совместной жизни. Рустэм Хамитов поручил правительству провести в 2019 году в Уфе Всероссийский фестиваль семьи.

Отметим, что Рустэм Хамитов выступал в течение 48 минут. В самом начале он привел несколько цифр, которые свидетельствуют о том, что в Башкирии устойчивая экономика и сбалансированный бюджет. Так, с 2010 года, по его словам, валовый региональный продукт вырос на 20 процентов, промышленность - на одну треть, аграрный сектор - в полтора раза, дорог построено в два раза больше.

- Индекс промышленного производства в этом году составил 102,3 процента, а доходы консолидированного бюджета - 160 миллиардов рублей, - сказал Рустэм Хамитов. - На 6,3 процента до 29 300 рублей выросла средняя заработная плата. Впервые преодолен рубеж в 71 год по средней продолжительности жизни. Далее он сообщил и о минусах, с которыми сталкивается республика в своём развитии.

По мнению главы региона, индустриальный базис республики не вполне соответствует инновационному сектору развития экономики, поэтому необходима модернизация промышленного производства и других сфер экономики. - В республике до сих пор отстает система мер подготовки кадров, она должна быть приведена в соответствие с требованиями экономики, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Вновь в очередной раз Хамитов и затронул тему изучения родных языков.