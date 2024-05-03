Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Певица Гузель Уразова опубликовала новое видео в соцсетях. На кадрах, опубликованных в Instagram*, Уразова идет по коридору больницы. Предположительно несколько дней назад ей сделали операцию.
Подписчики в комментариях под другими постами певицы отмечают, что после перенесенной операции певица ходит с трудом и желают ей поскорее вернуться домой.
Напомним, ранее Гузель Уразова со своей новой музыкальной композицией на башкирском языке попала в мировой топ-чарт «Яндекс музыки». Примечательно, что инициатива записать песню принадлежала мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.
* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация