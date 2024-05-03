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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:44

Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова перенесла операцию

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой

3 мая 2024, 10:27
Фото: Гузель Уразова/ VK.com

Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова перенесла операцию

Певица опубликовала видео из больницы, чем вызвала бурную реакцию среди подписчиков.

Певица Гузель Уразова опубликовала новое видео в соцсетях. На кадрах, опубликованных в Instagram*, Уразова идет по коридору больницы. Предположительно несколько дней назад ей сделали операцию.

Фото: Гузель Уразова/ Instagram (продукт компании Meta, запрещенной экстремистской организации на территории РФ.)

Подписчики в комментариях под другими постами певицы отмечают, что после перенесенной операции певица ходит с трудом и желают ей поскорее вернуться домой.

Напомним, ранее Гузель Уразова со своей новой музыкальной композицией на башкирском языке попала в мировой топ-чарт «Яндекс музыки». Примечательно, что инициатива записать песню принадлежала мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация

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#Общество#Уфа#Медицина#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Мэр Уфы#Певица#Татарская эстрада#Ратмир Мавлиев#Шоу-бизнес
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