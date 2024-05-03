В Уфе простились с участником СВО

Артур Тимершин родился 9 сентября 1987 года в Уфе. Имел среднее техническое образование, в армии служил наводчиком средних танков. Трудился главным инженером административно-хозяйственного отдела в организации «Дюртюлимелиоводстрой». Отправился в зону СВО в 2022 году.