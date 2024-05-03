В Уфе простились с участником СВО

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
36-летний заместитель командира взвода-командира отделения мотострелковой роты мотострелкового полка Артур Тимершин из Уфы 12 апреля погиб в зоне СВО, сообщает пресс-служба Октябрьского округа столицы Республики Башкортостана. Церемония прощания с бойцом прошла в уфимском театре «Нур» в пятницу, 3 мая.
Свои соболезнования родным и близким военнослужащего выразили заместитель председателя Госсобрания республики Салават Хусаинов, заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов и другие.
Артур Тимершин родился 9 сентября 1987 года в Уфе. Имел среднее техническое образование, в армии служил наводчиком средних танков. Трудился главным инженером административно-хозяйственного отдела в организации «Дюртюлимелиоводстрой». Отправился в зону СВО в 2022 году.
Мотострелковые войска (МСВ) — это род Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ. Они выполняют следующие задачи: