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Фото: <a href="https://vk.com/okt_ufa">https://vk.com/okt_ufa</a>

В Уфе простились с участником СВО

3 мая 2024, 11:09
Фото: <a href="https://vk.com/okt_ufa">https://vk.com/okt_ufa</a>

В Уфе простились с участником СВО

Церемония прощания с 36-летним мотострелком прошла в театре «Нур».

36-летний заместитель командира взвода-командира отделения мотострелковой роты мотострелкового полка Артур Тимершин из Уфы 12 апреля погиб в зоне СВО, сообщает пресс-служба Октябрьского округа столицы Республики Башкортостана. Церемония прощания с бойцом прошла в уфимском театре «Нур» в пятницу, 3 мая.

Свои соболезнования родным и близким военнослужащего выразили заместитель председателя Госсобрания республики Салават Хусаинов, заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов и другие.

Артур Тимершин родился 9 сентября 1987 года в Уфе. Имел среднее техническое образование, в армии служил наводчиком средних танков. Трудился главным инженером административно-хозяйственного отдела в организации «Дюртюлимелиоводстрой». Отправился в зону СВО в 2022 году.

Мотострелковые войска (МСВ) — это род Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ. Они выполняют следующие задачи:

  1. В обороне: отражение ударов противника, нанесение поражения его наступающим войскам, удержание занимаемых рубежей, позиций, районов и объектов.
  2. В наступлении (контрнаступлении): прорыв обороны и разгром группировок войск противника, захват рубежей, районов и объектов.
  3. В составе тактических воздушных и морских десантов: воспрещение противнику манёвра резервами, нарушение управления войсками, оружием, работы его тыла.
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#Юлия Литвиненко#Башкортостан#Новости Башкирии#Армия#СВО#Вооруженные силы
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