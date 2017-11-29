Контракт на два миллиарда: Как в Уфе строят здание Верховного суда Башкирии

Медиакорсеть решила узнать, как обстоят дела со строительством нового здания суда, на который из федерального бюджета выделяют более двух миллиардов рублей.

До конца исполнения контракта осталось три года. Казалось бы, еще много времени впереди и почему вообще надо интересоваться этой стройкой. Если бы не одно обстоятельство ценой в 632 миллиона.

Пропавшие миллионы

Напомним предысторию. Согласно федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» 24 декабря 2014 года был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан ( 2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д.88). Цена контракта - 2 миллиарда 107 миллионов 111 тысяч 900 рублей. Он должен быть исполнен до 25 декабря 2020 года.

Строительство 11-этажного здания общей площадью 31528,80 кв м началось в 2014 году. Из федерального бюджета поступило 900 миллионов рублей. Часть этих денег, а именно 30% от всей суммы контракта (более 632 млн руб), была перечислена в виде аванса на счет генподрядчика ЗАО «ФСК Макрострой» в ОПМ-банк. Но в июне 2015 года Центробанк отозвал лицензию у ОПМ-банка, позже банк обанкротился, и деньги, предназначенные на строительство здания суда в Уфе, «зависли». Требования Верховного суда Башкирии в сумме 632 133 570 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОПМ-Банка.

Эти деньги Верховный суд РБ пытался взыскать с Центробанка России, который, по мнению судей, должен был предупредить их о проблемах в ОПМ-банке, но в мае этого года окончательно проиграл разбирательство.

- Можно, наверное, сказать, что эти деньги потеряны и их не вернуть в ближайшее время, - в марте заявил Медиакорсети председатель Верховного Суда Башкирии Михаил Тарасенко. – Но мы надеемся, что все-таки новое здание будет достроено.

Так выглядит будущее здание ВС РБ. Фото: Mkset.ru

Что должно быть построено

Подрядчик должен возвести 11-этажное здание с двухуровневой парковкой на 100 мест и помещением для конвоя и подконвойных подсудимых. В нем планируется оборудовать 180 судейских кабинетов и 43 зала заседаний, в том числе 25 залов для рассмотрения уголовных дел и 18 - для гражданских.

В стадии незавершенного строительства

С момента заключения госконтракта прошло почти три года, три года остается до конца срока его исполнения, и на середине пути вполне резонно поинтересоваться, а что происходит на стройке сейчас. Внешне место строительства выглядит одинаково, что весной, что осенью, снимки сделаны с промежутком в полгода. Вы видите разницу?

Апрель 2017 года. Фото: Mkset.ru

Ноябрь 2017 года. Прошло 7 месяцев. Фото: Mkset.ru

Медиакорсеть отправила в Верховный суд Башкирии запрос. Мы задали два вопроса: «Ведется ли сейчас строительство данного объекта и из каких источников финансируется, если идет строительство?» и «На какой стадии готовности находится данный объект, какие работы еще необходимо произвести до полной готовности и на какую сумму?».

Председатель ВС РБ Михаил Тарасенко на первый вопрос ответил, что строительство здания ВС РБ ведется в строгом соответствии с заключенным с генеральным подрядчиком государственным контрактом и «финансируется из источников генподрядной организации».

- В настоящее время данный объект находится на стадии «незавершенного строительства», необходимо провести все невыполненные работы согласно проектно-сметной документации на сумму, указанную в государственном контракте, - таков был ответ на второй вопрос.

Конкретики в ответе было недостаточно, поэтому пришлось заглянуть и в текст государственного контракта.

Госконтракт меняли более десяти раз

Самое интересное в контракте – сроки и объемы работ на каждый год. Календарный план-график меняли несколько раз. В приложениях к госконтракту хранится десять дополнительных соглашений.

В первоначальном варианте график производства основных строительных работ выглядел так: 2014 год - 555 млн 870 тыс руб, 2015 – 43 млн 970 тыс руб, 2016 – 148 млн 743 тыс руб, 2017 – 120 млн 20 тыс руб, 2018 - 156 млн 118 тыс руб, 2019 – 447 млн 639 тыс руб, 2020 – 634 млн 729 тыс руб.

Вариант от 24.12.2014 Фото: zakupki.gov.ru

В варианте от 14 марта 2016 года график изменился так: 2014 год - 900 млн 22 тыс руб (+ 344,152 млн руб), 2015 – 78 млн 100 тыс руб (+34,13 млн руб), 2016 – 159 млн 97 тыс руб (+10,354 млн руб), 2017 – 39 млн 696 тыс руб (- 80 млн, 324 млн руб), 2018 - 56млн 118 тыс руб (-100 млн руб), 2019 – 32 млн 371 тыс руб (- 415,268 млн руб), 2020 – 841 млн 706 тыс руб (+ 206,977 млн руб).

Вариант от 14.03.2016 Фото: zakupki.gov.ru

И наконец 30 декабря 2016 года был принят, возможно, последний график производства работ. Здесь объемы работ за 2014 и 2015 годы остались прежними, а вот дальше произошли изменения: 2016 год – 0 руб (- 159, 097 млн руб), 2017 – 232 млн 467 тыс руб (+192,771 млн руб), 2018 – 56 млн 450 тыс руб (+0,332 млн руб), 2019 – 100 млн руб (+67,629 млн руб), 2020 – 740 млн 71 тыс руб (-101,636 млн руб). Судя по внесенным в план-график изменениям, работы на объекте в течение 2016 года либо не велись вообще, либо полностью не оплачивались.

Вариант от 30.12.216 Фото: zakupki.gov.ru

Из-за того, что в Верховном суде РБ на запрос редакции ответили довольно расплывчато, возникают новые вопросы. Остается неясной судьба 547 миллионов 849 тысяч рублей. Они фигурируют в плане как «аванс», но не понятно, как они будут израсходованы и на какие работы. Может сложиться впечатление, что общая стоимость работ уменьшена именно на эту сумму.

По условиям контракта Верховный суд РБ обязан после подписания акта о приемке выполненных работ оплатить их не позднее 25 декабря каждого года «платежными поручениями за счет средств федерального бюджета». Судя по ответу из Верховного суда РБ, финансирование стройки ведет генподрядчик. Видимо, договорились, что пропавшие деньги он и возместит?

Общественник не дремлет

За ситуацией со строительством здания Верховного суда РБ следит член региональной общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит» Ильфир Гареев. Он считает, что деньги пропали неслучайно и даже заявил в следком об упущениях председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко, из-за которых федеральный бюджет потерял 632 млн руб.

Не согласившись с позицией следкома, он обратился с заявлением в местный суд. А поскольку речь шла о руководителе всех судей республики, правозащитник пытался перенести рассмотрение дела в другой регион России, но проиграл. Хотя попыток разобраться до конца не оставляет.

- Несмотря на укрывательство пропажи 632 миллионов рублей местными судебными органами и следкомом, все-таки Москва начала обращать внимание на нарушения, допущенные в финансовой дисциплине при строительстве здания ВС РБ со стороны его руководства, - сообщил Ильфир Гареев. - Об этом свидетельствуют полученные мной ответы из генпрокуратуры и следственного комитета. Так как ничего по моему обращению не делалось, я буду вынужден подать в суд на бездействие госорганов в соответствующие судебные инстанции.

Вместо выводов