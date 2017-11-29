От 7 тысяч до миллиона: сколько берут башкирские звезды за новогодний вечер

Медиакорсеть выясняла гонорары у Айдара Галимова, Салавата Фатхетдинова, Радика Юльякшина и других артистов.

Вячеслав Борисов

Уфимец Вячеслав Борисов занимается продюсерской деятельностью более 8 лет. За его плечами — организация выступлений известных российских звезд в Башкирии, России и ближнем зарубежье.

- Уфимские компании часто любят заказывать «старых» звезд — тех, которые были когда-то очень популярны: «Браво», Евгений Осин... Ценник на такие мероприятия — от 50 тысяч рублей и выше, - рассказывает Борисов.- Однако следует учесть, что приезд звезды — это один ценник, а его технический райдер, проживание и т.д. - совершенно другой. Например, выступление экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина стоит примерно 400 тысяч рублей. А оборудование, подтанцовка, - около 380 тысяч, - рассказывает Борисов.

Некоторые известные звезды предпочитают летать эконом-классом, другие останавливаются в самых дорогих отелях. В райдере иногда встречаются и любопытные требования: например, определенное количество чищеных мандаринов, мерседес S класса. Было и такое — артист требовал, чтобы его не обслуживали только русские. Ну, что тут поделать...

В Уфе любят тех звезд, что «подешевле». Хотя топовые звезды все-таки приезжают на корпоративы. В этом году на свадьбе молодоженов в Уфе, например, пела Ани Лорак. Главное — чтобы артист был «банкетный», с большим количеством хитов, чтобы люди эти песни знали.

Ильнур Юламанов

Ильнур Юламанов — артист широкого профиля. Впервые ставший популярным после участия в шоу «Рассмеши комика» на телеканале «Россия 1», Юламанов - один из первых популярных башкирских артистов, чьи клипы набрали больше 10 млн просмотров на YouTube. А совсем недавно артист снялся в новом видео ФК «Уфа» «Салават, не отставай!», вызвавшем довольно бурную реакцию общественности. Юламанов выступает на праздничных мероприятиях в качестве пародиста и певца. Его конек — пародия на политиков. Стоимость выступления может варьироваться от 5 до 20 тысяч рублей.

Айдар Галимов

Суперзвезда башкирской и татарской эстрады Айдар Галимов — желанный артист как у нас в республике, так и за ее пределами. Называть сумму выступления в предновогодние дни директор артиста Павел Волонихин отказался, поскольку ценовой диапазон довольно широк и варьируется в зависимости от того, выступает артист с шоу-балетом, без него, два часа или 30 минут.

- Это конфиденциальная информация и мы ее не желаем разглашать, - признался Павел Волонихин. - Одно дело — частный заказ — юбилеи, дни рождения, свадьбы, другое — выступление у какой-нибудь нефтяной организации. В этом году заказы поровну распределились между Башкирией и Татарстаном. Главное правило — чтобы ни один корпоратив не совпадал с сольным концертом, гастролями. Ни за какие деньги Галимов не выступит на мероприятии, если в этот же вечер у него — сольный концерт. К выбору предложений он относится тщательно. В новогоднюю ночь выступал несколько раз и в основном у близких друзей — тогда концерт постепенно перетекал в празднование Нового года.

Ну, а если говорить в целом, то новогоднюю ночь артист предпочитает проводить в семейном кругу. Главное — адекватные заказчики, которым нужен не просто «свадебный генерал», а именно сам артист, его песни, творчество.

По словам Павла Волонихина, летом больше всего заказов на выступление Айдара Галимова поступает из Татарстана, где у сабантуев «и формат иной, и финансовые возможности другие». Ближе к концу года заказы у республик выравниваются.

Салават Фатхетдинов

Корифей национальной эстрады, по словам его концертного директора, выступает либо «слишком дорого, либо бесплатно».

- Бесплатно он может спеть для своих близких друзей, - рассказывает помощник артиста Руслан. - Два часа — 500 000 рублей. Три выхода по четыре песни. Их Салават выбирает сам. Артист не очень любит ездить на заказы большой командой, в основном на выступлениях с ним баянист и звукооператор. Больше всего заказов у нас поступает из Москвы - там не скупятся на корпоративах. Ну и, конечно, из Башкирии и Татарии.

- Среди главных условий для артиста — качественная акустика, особых предпочтений в еде и напитках у артиста нет. Главное — чтобы людям было весело, - говорит Руслан.

Радик Юльякшин (Elvin Grey)

Представитель молодого поколения башкирско-татарской эстрады — несомненный фаворит на большинстве новогодних корпоративов. Еще бы, ведь это первый национальный артист, замахнувшийся на восьмитысячную «Уфа-Арену» и осмелившийся поспорить на счет ее заполняемости с Салаватом Фатхетдиновым.

Предновогодняя концертная программа составляет около полутора часов и стоит от 500 тысяч рублей. При этом Радик может выступить и со своей группой. Тогда ценник будет несколько выше. В предновогодний период Юльякшин дает по 2-3 концерта в день, рассказал нам продюсер артиста Александр Слюсаренко.

Сагидулла Байегет

Заслуженный артист РБ Сагидулла Байегет на сцене уже 23 года. Он активно выступает и на сцене Башдрамы, и на корпоративах в качестве ведущего, и исполняет свои хиты на башкирском и татарском языках.

- К концертам я готов всегда! Самые активные выступления начинаются у меня с 22 декабря. Практически каждый день вплоть до 31 декабря у меня 2-3 выступления, - говорит Байегет.

Главное в райдере артиста — возможность подготовиться к выступлению в отдельной гримерке. Еда — исключительно халяльная. Никакого алкоголя. В концертной программе — от двух до пяти песен.

Стоимость выступления Сагидуллы Байегета в зависимости от количества аппаратуры, шоу-программы, стоит от 5 до 250 тысяч рублей. Артист готов работать и в новогоднюю ночь. Однако в таком случае ценник может существенно вырасти.

Екатерина Ямщикова

Известная уфимская фолк-певица Екатерина Ямщикова — также частый гость на званых мероприятиях. Лауреат всероссийских и республиканских музыкальных конкурсов рассказала нам, что работает на сцене практически каждую новогоднюю ночь. Однако сумму гонорара она назвать отказалась.

- У нас несколько программ для выступления: это сольное моё исполнение, и с кавер-группой «Orange band», а также у нас есть фолк-программа с музыкантами. Райдер составляется для масштабных концертов, как правило. У нас есть технический райдер, а вот до требования бытового райдера ещё нужно дорасти. Мы же не звёзды. Мне нравится эта волшебная атмосфера карнавала в новогоднюю ночь, я люблю дарить людям праздник!

«Премьер-квартет»

В репертуаре популярного классического уфимского квартета - хиты мировой, российской и национальной эстрады, оперные арии и народные песни. По словам баритона Айгиза Ханова, солиста квартета, группа ежегодно обновляет свой репертуар, в том числе и предновогодний. В ближайшее время у творческого коллектива состоится акустический концерт в Уфе, одну из песен они посвятят памяти Дмитрия Хворостовского.

В Москве творческий коллектив споет на мероприятии по цене от 2000 долларов. Назвать стоимость выступления в Уфе и Казани музыкант отказался.

- Мы очень привередливы по поводу звука, поскольку, к сожалению, часто сталкивались с некомпетентными звукооператорами. У каждого из нас — высшее музыкальное образование. Поэтому не терпим непрофессионалов на своем месте, - говорит Ханов.

По словам музыканта, в предновогодние праздники квартет дает около 4-5 концертов в день.

Роберт Юлдашев

Народный артист РБ, известный кураист Роберт Юлдашев рассказал, что новогоднюю ночь решил встретить со своей семьей.

- Вряд ли меня уговорят в обратном, - рассказал он Медиакорсети. - К выбору заказчиков мы (группа «Курайсы») подходим диференцированно. Главное — намерение. Если нас хотят видеть на мероприятии нефтяной, газовой компании, - ценник, понятно, будет выше. Если же хотят повеселиться учителя, врачи, - мы готовы сбросить стоимость. Дело ведь не всегда в деньгах.

Гонорар музыкантов варьируется от 50 тысяч рублей.

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