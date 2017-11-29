«Экономия на детях»: кто будет наводить чистоту в школах Уфы?

Школы Уфы начали проводить тендеры на отбор клининговых компаний.

Школы Уфы перевели услуги по уборке помещений на аутсорсинг. В настоящее время, как следует из информации, опубликованной на официальном сайте госзакупок, образовательные учреждения массово проводят аукционы на отбор компаний, которые займутся этими услугами с января следующего года.

Как правило, тендеры проводятся в форме совместных закупок. Контракты будут заключены на два года (до 31 декабря 2019 года).

Источник финансирования контрактов – бюджет Уфы. Так, на уборку четырех школ № 95, 96, 108 и 23, а также лицея № 107 администрация готова выделить 19,94 млн руб., 18,74 млн руб. – на уборку школ № 26 и 27, и «Детского эколого-биологического центра», 18,16 млн руб. – на уборку уфимской городской гимназии № 20, школ 7 и 100, а также лицея № 94, 13,79 млн руб. – на гимназию № 82, школы № 79 и 85. На уборку гимназии № 39 будет выделено 11,1 млн руб.

Фактически стоимость двухгодовой уборки одного учебного заведения варьируется от 617,67 тыс. руб. (Детский эколого-биологический центр) до 11,1 млн руб. (школа № 39).

В технических заданиях оговаривается, что уборка помещений должна производиться в каждую смену в рабочие дни общеобразовательного учреждения. Часы работы необходимо согласовать с руководством школы.

Сотрудникам клининговой компании, как следует из технического задания, необходимо 1 раз в смену собирать мусор, протирать от пыли подоконники, плинтуса, батареи, мыть полы и т.д. в учебных классах, также 1 раз в смену должны проводить влажную уборку в спортзале, гардеробе, библиотеке, санитарных комнатах, лестничных пролетах и т.д.

Весь необходимый для работы инвентарь, чистящие и дезинфицирующие средства победитель должен предоставить своим сотрудникам, а школа предоставить помещения для хранения инвентаря и верхней одежды сотрудников.

Технический персонал клининговой компании должен иметь действующие медицинские книжки, быть привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, иметь справки об отсутствии судимости.

Итоги тендеров этих тендеров планируется подвести в декабре.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», с 1 сентября этого года вахтеров и уборщиц уфимских школ и детских садов перевели на работу в МУП Уфагорэксплуатация». С работниками были заключены срочные трудовые договора на два месяца.

Как пояснили в «Уфагорэксплуатации» с 1 сентября их компания два месяца работала со школами Октябрьского, Советского и Ленинского районов Уфы. После этого школы перестали сотрудничать с этой компанией. Сейчас компания работает только со спортивными школами. Со следующего года планирует участвовать в тендерах.

«Медиакорсеть» направила вопросы в администрацию города. На момент выхода публикации ответы получены не были.

Директор гимназии № 82 Юлия Тютченко отказалась от комментариев по телефону, «выполняя предписания своего руководителя».

Директор школы № 100 Гузелия Кульпина отказалась от комментариев, сославшись на занятость.

Директор другой школы, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что такая система их школу не устраивает.

- Меня не устраивает то, что в школе убираются совершенно неизвестные мне люди. В школе все время они не присутствуют. Что делать, если я прихожу в школу, там грязно, кого просить убираться, ведь сотрудников клининговых компаний постоянно на месте нет, они приходят в определенное время, - сказал директор школы.

Также он пояснил, что сотрудникам, которые раньше работали в школе техничками, тоже не удобно работать в частных компаниях.

- Они сначала перешли туда, а сейчас массово увольняются. Зарплата не устраивает и другие моменты, - сказал директор школы.

Директор школы № 79 Рифкат Сыртланов пояснил, что услуги по уборке в их школе переданы еще с сентября этого учебного года.

- Никаких проблем нет. Люди у меня как работали, так и работают, как было в школе чисто, так и сейчас чисто, - сказал он в телефонной беседе.

Еще один источник, близкий к ситуации рассказал, что с переходом на такие меры стало хуже, а сотрудники клининговых компаний работают плохо.

- Часть техничек, которые перевелись работать в частную компанию, уволились, из-за низкой зарплаты. При этом сотрудники клининговых компаний убираются гораздо хуже штатных техничек. Часто они вообще не приходят на работу, а это грозит тем, что в школах будут распространяться различные болезни. Представляете, 30 человек в первую смену, 30 – во вторую. Вообще в школе обязательно должна быть штатная техничка - вдруг ребенка вырвет или еще что-то случится, - сказал источник.

Между тем, условия закупок возмутили общественников. Азамат Галин на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил, что документация этих аукционов составлена с ошибками. Во-первых, по его словам, в аукционной документации отсутствует ссылка на соответствующий ГОСТ.

- В ГОСТе даны четкие критерии проверки качества оказанных услуг (я надеюсь, что вы их забыли указать. Надеюсь, это не умышленно упущено). Без критериев проверки качества подрядчик полы может просто протереть. Причем даже не обязан менять воду, - пишет общественник.

Во-вторых, по его словам, нет требований по маркировке инвентаря. Таким образом, инвентарь, которым моют полы в туалете, можно использовать в классе.

В-третьих, отсутствует регламент проведения уборки в период активного распространения вирусных инфекций.

Также, по его словам, в техническом задании отсутствуют типы напольных покрытий, не указаны стеклянные поверхности, площадь учебного инвентаря, а также отсутствуют конкретные показатели разрешенных к использованию средств.

- Молодцы, что стараетесь экономить. Между тем, я против того, чтобы ваша экономия отразилась на здоровье моего ребенка. Оговорюсь, я не против аутсорсинга. Экономьте. Возможно, частная компания будет убирать лучше, чем штатные уборщицы. Давайте вместе сделаем все правильно, - пишет Азамат Галин.

О «плюсах» и «минусах» передачи таких услуг на аутсорсинг подробно рассказал партнер консалтинговой компании "НЭО Центр" Александр Ракша.

- Услуги частных клининговых компаний в общей сумме расходов на уборку помещений обходятся дешевле, чем оплата труда конкретного наемного сотрудника, это обусловлено большим числом сотрудников в компании и разными проектами, где она задействована.

Иными словами, компания имеет множество проектов, в которые привлекается определенный штат сотрудников, часть которых нанимается либо по разовому договору, либо по срочному контракту. Соответственно, расходов на оплату труда компания несет меньше и может позволить предложить тем же школам или детским садам более низкие цены с сохранением такого же качества услуг, как при постоянных уборщицах при школе.

Среди очевидных «плюсов» привлечения клининговой компании можно выделить – экономию школьного бюджета, фокусирование интересов руководства школы на образовательном процессе, доступ к ресурсам и фондам, которых у школы нет, в частности, имеется в виду, что работа клининговой компании подразумевает также генеральные уборки помещений и использование более профессиональных средств, в том числе и применения новых технологий.

Таким образом, школе уже не нужно будет закладывать в бюджет траты на приобретение швабр, тряпок и бытовой химии, также из плюсов – сокращение времени на уборку, так как ей будет заниматься группа специалистов, а не один человек, важно, что в случае болезни уборщика его вовремя сможет заменить другой сотрудник, - сказал Александр Ракша.

- Среди минусов такого перехода можно обозначить наличие моральной стороны вопроса – ведь по сути большая часть сотрудников по уборке школьных помещений приходится на лиц пожилого возраста, в большинстве случаев это пенсионеры, которые держатся за эту работу и любят ее, поскольку это хорошая возможность совмещать и пенсию, и работу. Сложно поверить в данной ситуации, что большая часть сотрудников сможет действительно быть переведена в штат клининговой компании, поскольку там наверняка существуют собственные критерии отбора по возрасту и медицинским показателям, к тому же зарплата в таких компаниях будет отличаться от ставки школьного уборщика – можно предположить, что она будет ниже в районе 10-20%, а это, разумеется, не самая радостная новость для тех кто привык к другим условиям труда.