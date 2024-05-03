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В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени

В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени

3 мая 2024, 11:17
Движение транспорта будет блокировано частично с 6 мая по 1 октября.

В Уфе вводят временное ограничение движения на улице Софьи Перовской, сообщает городская администрация. Дорога в столице Башкирии будет частичного перекрыта с 6 мая по 1 октября из-за строительства «Южных ворот».

Для движения общественного и частного транспорта будет закрыт 150-метровый участок крайней правой полосы по четной стороне улице Софьи Перовской, в районе пересечения с улей Степана Кувыкина. Временные неудобства автомобилистам придется терпеть из-за строительства улицы Генерала Рыленко, которая является частью инфраструктурного проекта «Южные ворота».

Напомним, проект «Южные ворота», реализуемый в рамках 450-летия Уфы, включает в себя строительство улицы Генерала Рыленко, реконструкцию улицы Пугачева, а также возведение на их пересечении транспортной развязки. Все три объекта взаимосвязаны и позволят разгрузить въезд в город и выезд из него

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Строительство#Новости Башкирии#Дорожные работы#Южные ворота#Перекрытие движения
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