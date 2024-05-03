В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Уфе вводят временное ограничение движения на улице Софьи Перовской, сообщает городская администрация. Дорога в столице Башкирии будет частичного перекрыта с 6 мая по 1 октября из-за строительства «Южных ворот».
Для движения общественного и частного транспорта будет закрыт 150-метровый участок крайней правой полосы по четной стороне улице Софьи Перовской, в районе пересечения с улей Степана Кувыкина. Временные неудобства автомобилистам придется терпеть из-за строительства улицы Генерала Рыленко, которая является частью инфраструктурного проекта «Южные ворота».
Напомним, проект «Южные ворота», реализуемый в рамках 450-летия Уфы, включает в себя строительство улицы Генерала Рыленко, реконструкцию улицы Пугачева, а также возведение на их пересечении транспортной развязки. Все три объекта взаимосвязаны и позволят разгрузить въезд в город и выезд из него