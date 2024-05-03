В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени

Напомним, проект «Южные ворота», реализуемый в рамках 450-летия Уфы, включает в себя строительство улицы Генерала Рыленко, реконструкцию улицы Пугачева, а также возведение на их пересечении транспортной развязки. Все три объекта взаимосвязаны и позволят разгрузить въезд в город и выезд из него