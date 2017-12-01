В Уфе уволили полицейского, подарившего «Мерседес» возлюбленной
Сегодня, 16:22ПроисшествияЗлата Зукович
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Полицейского увольняют за превышение должностных полномочий.
Генерал-майор полиции Р.В. Деев принял решение уволить начальника отдела управления экономической безопасности и противодействию коррупции по Башкирии Игоря Воробьева из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Напомним, на Игоря Воробьева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» - он замешан в избиении охранников в одном из развлекательных центров Стерлитамака. Также начальник отдела по борьбе с коррупцией «прославился», попав на видео, где он дарит своей любимой автомобиль Mercedes GLA Klasse с номерами, который стоит в автосалоне от 2,6 миллионов рублей.
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