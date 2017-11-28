В Башкирии СК проверит «не вежливых» полицейских, превысивших полномочия

Полицейские нанесли телесные повреждения охраннику незаконного казино.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, грубо обращавшихся с охранником игорного заведения во время рейда по казино Стерлитамака.

- По версии следствия, в сентябре этого года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в городе Стерлитамак сотрудники полиции, превышая должностные полномочия, нанесли телесные повреждения охраннику одного из игорных заведений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в МВД Башкирии проводят внутреннюю проверку, в рамках которой планируется установить личности сотрудников и привлечь их к ответственности.