В Башкирии СК проверит «не вежливых» полицейских, превысивших полномочия
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, грубо обращавшихся с охранником игорного заведения во время рейда по казино Стерлитамака.
- По версии следствия, в сентябре этого года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в городе Стерлитамак сотрудники полиции, превышая должностные полномочия, нанесли телесные повреждения охраннику одного из игорных заведений, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь в МВД Башкирии проводят внутреннюю проверку, в рамках которой планируется установить личности сотрудников и привлечь их к ответственности.
- Назначена служебная проверка, в ходе которой личности сотрудников будут установлены, и они будут уволены по отрицательным основаниям. Кроме того, данные сотрудники будут привлечены к установленной законом ответственности, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. - Непосредственные руководители виновников понесут строгое дисциплинарное наказание, вплоть до увольнения.