Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Снег, дождь и холод — три всадника дорожного апокалипсиса, указано в сообщении Управления гражданской защиты в Уфе. Городские спасатели выпустили не обнадёживающий на безоблачные выходные релиз: в ближайшие дни теплее в Уфе не станет.
По прогнозу синоптиков в городе установятся ночные минусовые температурные значения, до -5С.
— Снег, дождь и холод — три всадника дорожного апокалипсиса. Поэтому за рулём будьте аккуратны, не лихачьте, выдерживайте дистанцию между автомобилями. Также рекомендуем одеваться по погоде — самое время достать убранные куртки, шапки и шарфы, — дают совет уфимские спасатели.
Напомним, в столице Башкирии и некоторых районах республики в первые дни мая пошел снег. В соцсетях очевидцы делятся кадрами аномального погодного явления.