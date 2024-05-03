Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса

Снег, дождь и холод — три всадника дорожного апокалипсиса, указано в сообщении Управления гражданской защиты в Уфе. Городские спасатели выпустили не обнадёживающий на безоблачные выходные релиз: в ближайшие дни теплее в Уфе не станет.