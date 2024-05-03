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Updated Сегодня, 10:57

Фото: klublady.ru

Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса

3 мая 2024, 10:50
Фото: klublady.ru

Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и необходимости предельного внимания в таких условиях для водителей.

Снег, дождь и холод — три всадника дорожного апокалипсиса, указано в сообщении Управления гражданской защиты в Уфе. Городские спасатели выпустили не обнадёживающий на безоблачные выходные релиз: в ближайшие дни теплее в Уфе не станет.

По прогнозу синоптиков в городе установятся ночные минусовые температурные значения, до -5С.

— Снег, дождь и холод — три всадника дорожного апокалипсиса. Поэтому за рулём будьте аккуратны, не лихачьте, выдерживайте дистанцию между автомобилями. Также рекомендуем одеваться по погоде — самое время достать убранные куртки, шапки и шарфы, — дают совет уфимские спасатели.

Напомним, в столице Башкирии и некоторых районах республики в первые дни мая пошел снег. В соцсетях очевидцы делятся кадрами аномального погодного явления.

Башкирию накрыл снегопад посреди мая
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#Юлия Литвиненко#Город#Уфа#Погода#Дождь#Башкортостан#ДТП#Снег#Новости Башкирии#Спасатели#Холод
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