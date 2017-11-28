Уфимка, которой подарили «Мерседес»: Я сама его купила, а home-видео украли

Подруга полицейского, ставшая героиней видео, получившая в подарок белый «Мерседес», утверждает, что купила его сама.

Вчера, 27 ноября, канал «Рен-ТВ» опубликовал пояснения уфимского адвоката Алии Артемовой, которая рассказала, откуда у нее взялся белый «Мерседес», наделавший столько шума.

- У меня машина моя была сдана в трейд-ин, чтобы вы понимали. Мною. И куплен этот автомобиль. Мною. То, что мы снимали для семейного видео, – это семейное видео! — заявила девушка. Причину своих бурных и вроде бы вполне искренних эмоций по поводу появления в ее жизни столь дорогого подарка, сделанного сотрудником управления по борьбе с коррупцией МВД по РБ Игорем Воробьевым, девушка объяснять не стала, заявив, что это их с Игорем личное дело.

- Это было семейное исключительно видео, его украли с телефона, - сказала Алия в интервью телеканалу. - Так получилось, сейчас выясняем, пишем заявления в полицию.

Напомним, видеоролик со сценой поздравления якобы сотрудником МВД Башкирии его девушки с 8 Марта, включающий подарок в виде автомобиля за 2 млн рублей, стал поводом для служебной проверки. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ по данному факту проводится служебная проверка

Видео Видео: Рен-ТВ