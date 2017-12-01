Трофимов, геи, и МУЭТ: Чем запомнились слушания по бюджету Уфы

Репортаж с публичных слушаний по проекту бюджета города Уфы.

30 ноября в городском дворце культуры прошли слушания по бюджету Уфы, наш корреспондент посетил столь значимое для города событие и узнал, чего хотят жители.

Слушания по бюджету Уфы проводятся ежегодно, по словам нынешнего председателя горсовета Валерия Трофимова аж с 2006 года, но почему о них мало кто знает - вопрос открытый. Обсуждение проекта бюджета на 2018 и плановые периоды 2019-2020 годов стало самым массовым за последние несколько лет. По словам Трофимова, к началу слушаний зарегистрировалось 597 человек, всего зал в городском доме культуры рассчитан на семьсот мест. Люди начали прибывать группами по 3-4 человека за час до начала выступлений, в основном женщины от 30 до 50 лет, почти все были одеты в «офисном стиле». В фойе приятный голос просил всех зарегистрироваться у столов с табличками с названиями районов города, журналистов, депутатов и выступающих регистрировали отдельно. До начала слушаний мало кто заходил в зал, люди беседовали и периодически спрашивали у работников ДК, работает ли буфет. Буфет не работал.

На сцене большого зала в лучших советских традициях - стол на четыре персоны и трибуна. С началом слушаний место на сцене заняли три депутата и заместитель главы города по финансовой части.

- Мы ищем пути увеличения этого бюджета за счёт инвестиционных проектов и так далее. Хотелось бы, конечно, от вас слышать те элементы, которые мы, может быть, и не видим, - начал председатель Уфимского горсовета Валерий Трофимов. - Хотя мы не надеемся только на эти предложения.

Также он обратил внимание на необходимость проведения таких слушаний, вспомнив колонку нашего внештатного автора, опубликованную 27 ноября.

- Перед публичными слушаниями, в прессе особенно, появляются статьи, когда обсуждают, по-моему, «Медиакорсеть», а нужно ли обсуждать бюджет на таких слушаниях, может лучше пообсуждать проблему геев, - заявил Трофимов. - В прошлом году у нас были точно такие же слушания, 32 предложения, сегодня можно видеть, что 15 или 16 мы исполнили.

Следующее выступление слушали внимательнее. Гульнара Валиева зачитывала, на что именно будут потрачены 15 миллиардов (21,4 млрд - с учётом перечислений из бюджета Башкирии), которые планирует заработать город в 2018 году. Кстати, основным источником доходов, по-прежнему остаются горожане, с них планируется получить 5,97 млрд рублей (НДФЛ - 39,8% от всех доходов), доход от использования имущества (17,8%), от продажи имущества (16,8%). Отметили, что с каждым годом Уфа продаёт всё меньше и меньше.

Что же касается трат, то большая их часть придётся на развитие образования, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, в общем на улучшение качества жизни населения будет потрачено 2/3 бюджета. Некоторое оживление в зале вызвали планы по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях на 1875 единиц, достичь этого, по словам Валиевой, удастся за счёт капитального ремонта в 14 школах и детсадах и ввода в эксплуатацию школы №1, также будет построен детский сад в посёлке Максимовка и реконструирована школа №44.

К радости жителей улицы Рудольфа Нуреева, совсем недавно снявших обращение к администрации из-за плохих дорог, Валиева пообещала, что в следующем году вопрос решится, всего же планируется отремонтировать 81 километр дорог.

- Бюджеты на все три последующих года сформированы бездефицитными, - заканчивая своё выступления, бодро отрапортовала заместитель главы города по финансовому блоку.

Через 40 минут после начала слушаний Валерий Трофимов, выступающий в роли ведущего, предложил перейти к вопросам и предложениям. Первой к трибуне вышла руководитель предприятия по приготовлению молочных продуктов для новорождённых. В своём выступлении она долго рассказывала, какую пользу несут «молочные кухни» и как ответственно они подходят к процессу приготовления питания, а потом под недовольные возгласы из зала покинула сцену, так и не сделав ни одного предложения, зрители справедливо отметили: «вышла попиариться».

Следующим слово взял представитель службы спасения, зачитав статистику по происшествиям на воде, он, глядя в глаза Трофимову, искренне попросил выделить деньги на наём шести десятков спасателей на время купального сезона.

Дальше к микрофону начали пускать простых горожан, не имеющих отношения к муниципальным учреждениям. Так представители Вотикеево, Затона и Дудкино пожаловались на дороги, вообще половина из 29 получивших слово горожан жаловались на отсутствие дорог и фонарей на улицах. Вторым по популярности стал вопрос про электротранспорт, в разное время на трибуну выходили четверо просителей погасить долги МУЭТа, после второго журналисты стали высматривать в зале «хозяина» трамваев и троллейбусов Уфы Аскара Фазлыева, но того в зале не оказалось. Уже после слушаний Валерий Трофимов, общаясь с журналистами, рассказал, что, к сожалению, в ближайшем будущем город не сможет дать МУЭТу столько, сколько необходимо, чтобы навести порядок в отрасли.

Выслушав 16 предложений, председатель горсовета заявил, что ему начали поступать записки из зала с просьбой остановить слушания, с момента начала которых прошёл 1 час 20 минут. Что мешало им уйти, непонятно. Одна из девушек, кстати тоже выступавшая и хвалившая конкурс для молодых семей, разговаривая по телефону, просила у неизвестного мужчины разрешения уйти, «чтобы успеть до пробок».

В следующий раз Трофимов предложил остановить обсуждение через 20 минут, но в зале снова нашлись те, кто не успел «попросить». Среди них интересными можно назвать выступление руководителя социально-реабилитационного центра для лиц в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, за год они обслуживают около 10 тысяч человек, их опыт признан очень удачным и теперь вводится по всей России, а в уфимский «вытрезвитель» ездят перенимать опыт, он просил не уменьшать финансирование.

Одним из последних слово взял бывший депутат горсовета Уфы с 1990 по 1995 годы Юрий Николаевич, его возмутило то, что в бюджете не заложены деньги на улучшение жизни пенсионеров, в частности нет бесплатного проезда для ветеранов в общественном транспорте.

- Мне все эти вопросы не запоминаются, - сказал после слушаний Валерий Трофимов, говоря, что все эти проблемы ему известны - Вот выступал сегодня житель ветхого дома, он был у меня на приеме два или три раза. Но проблема должна быть оглашена.