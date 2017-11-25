Неделя в Башкирии: Рутений, афера на миллиард, зеленое дерби и набережная
В понедельник, 20 ноября, мы рассказали об истории, которая, возможно, говорит о кризисе в нашей медицине. Год назад врачи поставили Эмилю страшный диагноз - метахроматическая лейкодистрофия. Ребенку из Башкирии определили заболевание уже московские врачи. До этого в республике врачи лечили его от другой болезни – от ДЦП. Из-за несвоевременно поставленного диагноза ребенок теперь рискует умереть, а лечить его согласны только в Израиле.
Публицист Шамиль Валеев решил сравнить цели, заявленные при начале строительства набережной реки Белая в Уфе, с тем, что можно увидеть на самом деле. И снял видео, которое наглядно показывает, что вышло из затеи на несколько миллиардов рублей.
Во вторник Медиакорсеть выяснила, есть ли у жителей Башкирии поводы для беспокойства из-за выброса вредных веществ на челябинском комбинате «Маяк». Подробности читайте в материале «Радиационная угроза в Башкирии: тревожные пробы были в еще сентябре».
Минприроды Башкирии позже прокомментировало ситуации, объяснив, что уровень рутения, даже превышенный в десятки раз, все равно безопасен для населения.
В среду на форуме «Мир материнства и детства» в Уфе замминистра здравоохранения рассказал о проблемах в демографии и назвал цифры падения рождаемости «устрашающими».
В четверг мы опубликовали интервью со спортивным комментатором Геннадием Орловым, в нем он рассказал о созданной не так давно Российской ассоциации спорткомментаторов, оценил тренерские качества Сергея Семака, а также рассказал о том, как состоялось его назначение в уфимский клуб.
В этот день многие болельщики ХК «Салават Юлаев» обсуждали поражение уфимской команды в зеленом дерби (0:5 – от «Ак Барса»), а главный менеджер и главный тренер хоккейного клуба извинились перед ними за поражение.
В пятницу Медиакорсеть рассказала об истории и новых подробностях «Аферы на миллиард», которое на этой неделе пополнилось новым подозреваемым. Так стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Раиля Еникеева.