Неделя в Башкирии: Рутений, афера на миллиард, зеленое дерби и набережная

Медиакорсеть напоминает о самых важных событиях недели. То, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник, 20 ноября, мы рассказали об истории, которая, возможно, говорит о кризисе в нашей медицине. Год назад врачи поставили Эмилю страшный диагноз - метахроматическая лейкодистрофия. Ребенку из Башкирии определили заболевание уже московские врачи. До этого в республике врачи лечили его от другой болезни – от ДЦП. Из-за несвоевременно поставленного диагноза ребенок теперь рискует умереть, а лечить его согласны только в Израиле.

Публицист Шамиль Валеев решил сравнить цели, заявленные при начале строительства набережной реки Белая в Уфе, с тем, что можно увидеть на самом деле. И снял видео, которое наглядно показывает, что вышло из затеи на несколько миллиардов рублей.

Во вторник Медиакорсеть выяснила, есть ли у жителей Башкирии поводы для беспокойства из-за выброса вредных веществ на челябинском комбинате «Маяк». Подробности читайте в материале «Радиационная угроза в Башкирии: тревожные пробы были в еще сентябре».

Минприроды Башкирии позже прокомментировало ситуации, объяснив, что уровень рутения, даже превышенный в десятки раз, все равно безопасен для населения.

В среду на форуме «Мир материнства и детства» в Уфе замминистра здравоохранения рассказал о проблемах в демографии и назвал цифры падения рождаемости «устрашающими».

В четверг мы опубликовали интервью со спортивным комментатором Геннадием Орловым, в нем он рассказал о созданной не так давно Российской ассоциации спорткомментаторов, оценил тренерские качества Сергея Семака, а также рассказал о том, как состоялось его назначение в уфимский клуб.

В этот день многие болельщики ХК «Салават Юлаев» обсуждали поражение уфимской команды в зеленом дерби (0:5 – от «Ак Барса»), а главный менеджер и главный тренер хоккейного клуба извинились перед ними за поражение.