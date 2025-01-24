Крупный пожар охватил сады под Уфой: погиб неизвестный мужчина

Пожар в садовом товариществе под Уфой унес жизнь мужчины. Как сообщает МЧС, личность погибшего всё ещё устанавливается. Инцидент произошел в ночь на 20 мая.