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СНТ

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Январь
Автобусом, пароходом, фуникулером. Будет ли в Уфе дорога к садам в Дудкино?
24 января, 07:09
Декабрь 2024
Пожар охватил сады под Уфой
17 декабря 2024, 16:46
Татарстан оказался в два раза щедрее Башкирии
2 декабря 2024, 14:35
Октябрь 2024
Пожар превратил башкортостанца в уголь
Обгоревшее до неузнаваемости тело нашли огнеборцы на месте ЧП в Стерлитамаке — сообщили в МЧС по региону в воскресенье, 20 октября.
20 октября 2024, 06:50
Сентябрь 2024
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября 2024, 16:12
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября 2024, 04:13
Август 2024
Потоп в Уфе — срочное сообщение
После затяжных ливней, которые обрушились на Башкирию, ситуация с затоплением в столице региона начинает меняться, сообщает УГЗ Уфы.
30 августа 2024, 09:37
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа 2024, 05:25
В Уфе отменят 14 автобусов
22 августа 2024, 13:35
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
Реки на территории региона не прекращают стремительно подниматься к четвергу, 22 августа, следует из информации Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
22 августа 2024, 05:07
Потоп в Уфе — последние новости
В четверг, 15 августа, в Дёмском районе произошло повторное переливание дороги к садовым участкам СНТ «Казарез» и «Альбатрос», сообщает УГЗ Уфы.
15 августа 2024, 16:06
Июль 2024
В Уфе сгорел дотла весь дом
Огонь вспыхнул в жилом частном двухэтажном строении, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
24 июля 2024, 17:18
В Уфе сделают дороги к СНТ
Для начала ликвидации бездорожья нужно пройти все бюрократические процедуры, сообщает администрация Кировского района Уфы.
11 июля 2024, 07:22
Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
Mkset решил выяснить, прислушались ли дачники к рекомендациям спасателей, оповестивших ранее о переливе дороги в Кировском районе города.
4 июля 2024, 17:15
СРОЧНО. В Уфе объявили эвакуацию
4 июля 2024, 11:37
Июнь 2024
МЧС вскрыло огненный детектив в Уфе
Пожарные заметили странные совпадения при тушении строений в садовом товариществе, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
30 июня 2024, 17:30
Май 2024
Крупный пожар охватил сады под Уфой: погиб неизвестный мужчина
Пожар в садовом товариществе под Уфой унес жизнь мужчины. Как сообщает МЧС, личность погибшего всё ещё устанавливается. Инцидент произошел в ночь на 20 мая.
20 мая 2024, 06:49
Апрель 2024
В Башкирии проходят основные пики паводка
22 апреля 2024, 05:21
Житель Уфы на видео показал, как «Восточный выезд» изменил русло реки
7 апреля 2024, 07:10
Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»
Жители Уфы рассказали о том, что садовое товарищество «Зауфимье» уходит под воду. Они сняли на видео ситуацию с высоты, ролик опубликовали в Telegram-канале Ufa_RB.
5 апреля 2024, 15:38

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