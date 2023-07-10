«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Уфимцы, а именно владельцы участков в СНТ «Ягодка», сообщают о кражах, взломах и случаях мародерства. Жалобы горожане оставили на странице главы Башкирии.
Происходящее в садовом товариществе владельцы связывают со строительством Восточного выезда. Как рассказывает Ирина М., в ходе работ часть садов была снесена, после чего территорию «Ягодки» полноценно не огородили.
— Стройка только частично поставила временный забор, и мы открыты со стороны моста, и поэтому по СНТ ходят посторонние люди. Хотелось бы узнать, будет ли у нас полноценный забор от моста? — интересуются Ирина М.
Оксана О. заявляет, что из-за сложившейся ситуации спокойно проводить время на собственном участке невозможно, так как «воры беспрепятственно проходят на территорию СНТ и делают всё, что хотят». Со слов женщины, некоторые дома грабят уже по второму и третьему кругу.
— Возможно, на бумаге какие-то работы произведены, установлены листы профнастила в некоторых местах возле начала и конца территории стройки, но если посмотреть середину участка, граничащую с садом, то забора там нет, — Оксана О.
О наличии «типа забора» пишет и Альфия А., отмечая, что раньше забор препятствовал проникновению посторонних. Сейчас же забор никак не может мародерам пролезть снизу или даже перепрыгнуть его сверху.
В ответ на многочисленные жалобы собственников участков СНТ «Ягодка» ответила представительница Минтранса Башкирии и пообещала ответить на сообщения 14 июля.