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«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда

10 июля 2023, 12:46
Фото: Оксана О. // vk.com

Жители СНТ «Ягодка» пожаловались на мародеров из-за стройки Восточного выезда в Уфе

О мародерстве в СНТ «Ягодка» сообщают уфимцы на странице главы Башкирии, отмечая, что начались кражи после сноса десятка домов для строительства Восточного выезда.

Уфимцы, а именно владельцы участков в СНТ «Ягодка», сообщают о кражах, взломах и случаях мародерства. Жалобы горожане оставили на странице главы Башкирии.

Происходящее в садовом товариществе владельцы связывают со строительством Восточного выезда. Как рассказывает Ирина М., в ходе работ часть садов была снесена, после чего территорию «Ягодки» полноценно не огородили.

— Стройка только частично поставила временный забор, и мы открыты со стороны моста, и поэтому по СНТ ходят посторонние люди. Хотелось бы узнать, будет ли у нас полноценный забор от моста? — интересуются Ирина М.

Оксана О. заявляет, что из-за сложившейся ситуации спокойно проводить время на собственном участке невозможно, так как «воры беспрепятственно проходят на территорию СНТ и делают всё, что хотят». Со слов женщины, некоторые дома грабят уже по второму и третьему кругу.

— Возможно, на бумаге какие-то работы произведены, установлены листы профнастила в некоторых местах возле начала и конца территории стройки, но если посмотреть середину участка, граничащую с садом, то забора там нет, — Оксана О.

О наличии «типа забора» пишет и Альфия А., отмечая, что раньше забор препятствовал проникновению посторонних. Сейчас же забор никак не может мародерам пролезть снизу или даже перепрыгнуть его сверху.

В ответ на многочисленные жалобы собственников участков СНТ «Ягодка» ответила представительница Минтранса Башкирии и пообещала ответить на сообщения 14 июля.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кража#Мародеры#СНТ
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