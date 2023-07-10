«Делают, что хотят»: уфимцы сообщили о мародерах из-за стройки Восточного выезда

Оксана О. заявляет, что из-за сложившейся ситуации спокойно проводить время на собственном участке невозможно, так как «воры беспрепятственно проходят на территорию СНТ и делают всё, что хотят». Со слов женщины, некоторые дома грабят уже по второму и третьему кругу.