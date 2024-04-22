В Башкирии проходят основные пики паводка

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На контроле Главного управления МЧС России по Башкирии находятся 20 ситуаций в 11 муниципальных образованиях. Они включают в себя ситуации, связанные с затоплением 5 придомовых территорий, 1423 садовых участков, 15 участков автомобильных дорог, 4 низководных мостов, а также одного садового дома. Затопленных жилых домов нет.
Отмечается, что за прошедшие сутки от воды освобождено 5 придомовых территорий, 18 садовых участков, 10 участков автомобильных дорог и 2 низководных моста.
На реке Белая в районе Уфы уровень воды на данный момент составляет 601 см. В понедельник, 22 апреля, прогнозируется рост еще на 3 сантиметра, при этом вода местами вышла на пойму, однако подчёркивается, что до неблагоприятного уровня более одного метра. Затопление новых садовых участков и придомовых территорий в Уфе не прогнозируется.
На река Дёма в районе н. п. Бочкарёва прогнозируется снижения уровня, что способствует постепенному освобождению от воды садовых участков в СНТ Чишминского района