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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Башкирии проходят основные пики паводка

В Башкирии проходят основные пики паводка

22 апреля 2024, 05:21
Фото: 1MI
Ситуацию с подтоплениями в круглосуточном режиме отслеживает региональное управление МЧС. Реагирование сил и средств ведомства организуется по каждому сообщению от жителей, сообщает пресс-служба.

На контроле Главного управления МЧС России по Башкирии находятся 20 ситуаций в 11 муниципальных образованиях. Они включают в себя ситуации, связанные с затоплением 5 придомовых территорий, 1423 садовых участков, 15 участков автомобильных дорог, 4 низководных мостов, а также одного садового дома. Затопленных жилых домов нет.

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Отмечается, что за прошедшие сутки от воды освобождено 5 придомовых территорий, 18 садовых участков, 10 участков автомобильных дорог и 2 низководных моста.

На реке Белая в районе Уфы уровень воды на данный момент составляет 601 см. В понедельник, 22 апреля, прогнозируется рост еще на 3 сантиметра, при этом вода местами вышла на пойму, однако подчёркивается, что до неблагоприятного уровня более одного метра. Затопление новых садовых участков и придомовых территорий в Уфе не прогнозируется.

На река Дёма в районе н. п. Бочкарёва прогнозируется снижения уровня, что способствует постепенному освобождению от воды садовых участков в СНТ Чишминского района

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