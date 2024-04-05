mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»

Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»

5 апреля 2024, 15:38
Фото: Скриншот видео
Жители Уфы рассказали о том, что садовое товарищество «Зауфимье» уходит под воду. Они сняли на видео ситуацию с высоты, ролик опубликовали в Telegram-канале Ufa_RB.

Садоводы просили обратить внимание на затопление домов в СНТ. Они считают, что все это из-за нового «Восточного выезда» — якобы застройщики неверно изменили русло реки Юрмашка.

«Теперь мы плаваем в доме и никаких действий не происходит. Также затоплены СНТ „Восход“, СНТ „Калин“, СНТ „Черёмушки“», — добавил уфимец.

В комментариях пользователи заметили, что застройщики не меняли русло, а просто подняли дорогу. Якобы это было ожидаемо. Уфимцы рекомендуют обращаться в МЧС, чтобы эвакуироваться из затопленных домов.

В Башкирии половодье затопило восемь домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы просят о помощи после коммунальной аварииКакие населенные пункты затопит в УфеНудист прогуливался по улицам Уфы
#Общество#Уфа#Соцсети#Половодье#СНТ#Затопление#Марина Шорина
Подпишитесь
Седьмой день поисков подростков в Уфе: водолазы остановились
Сегодня, 13:57
Нудист прогуливался по улицам Уфы
Сегодня, 14:34
С какими экологическими проблемами будет бороться Башкирия
Сегодня, 14:20
Бывший компьютерный мастер снимал в порнографию дома в Уфе
Сегодня, 13:40
Главное за неделю. Атака беспилотников, паводок и поиски подростков в Уфе
Сегодня, 13:08
Еще один долг «Башкиравтодора»
Сегодня, 05:22
"