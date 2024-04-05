Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Садоводы просили обратить внимание на затопление домов в СНТ. Они считают, что все это из-за нового «Восточного выезда» — якобы застройщики неверно изменили русло реки Юрмашка.
«Теперь мы плаваем в доме и никаких действий не происходит. Также затоплены СНТ „Восход“, СНТ „Калин“, СНТ „Черёмушки“», — добавил уфимец.
В комментариях пользователи заметили, что застройщики не меняли русло, а просто подняли дорогу. Якобы это было ожидаемо. Уфимцы рекомендуют обращаться в МЧС, чтобы эвакуироваться из затопленных домов.