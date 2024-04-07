Житель Уфы на видео показал, как «Восточный выезд» изменил русло реки

Напомним, «Восточный выезд» был открыт в Уфе в марте этого года. Он связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Его протяженность превышает 13 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону.