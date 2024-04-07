Житель Уфы на видео показал, как «Восточный выезд» изменил русло реки

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В соцсетях распространяется видео, на котором житель СНТ «Зауфимье» неподалеку от Восточного выезда показал, как талые воды стекают по направлению к садовому товариществу. По мнению мужчины, причиной тому стал плохо спроектированный водоотвод.
Ранее жители СНТ заявили, что водой оказались потоплены многие улицы.
— Это река Юрмаш нас затопила в этом году благодаря неправильным архитектурным работам. Сделали новую дорогу без водоотвода. Вся река ринулась, всем потоком начала смывать, — говорит местный житель.
Напомним, «Восточный выезд» был открыт в Уфе в марте этого года. Он связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Его протяженность превышает 13 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону.