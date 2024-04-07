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Житель Уфы на видео показал, как «Восточный выезд» изменил русло реки

Житель Уфы на видео показал, как «Восточный выезд» изменил русло реки

7 апреля 2024, 07:10
Фото: 1MI
Река Юрмаш подтопила многие улицы в СНТ «Зауфимье», рассказывают местные жители.

В соцсетях распространяется видео, на котором житель СНТ «Зауфимье» неподалеку от Восточного выезда показал, как талые воды стекают по направлению к садовому товариществу. По мнению мужчины, причиной тому стал плохо спроектированный водоотвод.

Видео: Новости. Уфа Башкортостан/ Telegram

Ранее жители СНТ заявили, что водой оказались потоплены многие улицы.

— Это река Юрмаш нас затопила в этом году благодаря неправильным архитектурным работам. Сделали новую дорогу без водоотвода. Вся река ринулась, всем потоком начала смывать, — говорит местный житель.

Напомним, «Восточный выезд» был открыт в Уфе в марте этого года. Он связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Его протяженность превышает 13 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону.

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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#Происшествия#Видео#Паводок#Новости Башкирии#Азамат Нухов#СНТ#Восточный выезд
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