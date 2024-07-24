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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Пожар произошел в садовом товариществе в Уфе

Пожар произошел в садовом товариществе в Уфе

24 июля 2024, 17:18
Фото: МЧС по РБ.
Огонь вспыхнул в жилом двухэтажном доме, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Двухэтажный дом оказался объят пламенем в одном из садовых товариществ Уфы. На тушение загоревшегося дома в СНТ «Здоровье» были направлены десять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

На данный момент горение было ликвидировано. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Фото: МЧС по РБ.

Напомним, ранее в Уфе несколько десятков человек вынуждены были спешно покинуть свои квартиры из-за пожара, возникшего в доме по улице Пушкина. Как выяснилось, пожар начался на кухне одной из квартир. Её хозяина доставили в медучреждение.

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