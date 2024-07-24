Пожар произошел в садовом товариществе в Уфе

Напомним, ранее в Уфе несколько десятков человек вынуждены были спешно покинуть свои квартиры из-за пожара, возникшего в доме по улице Пушкина. Как выяснилось, пожар начался на кухне одной из квартир. Её хозяина доставили в медучреждение.