Пожар произошел в садовом товариществе в Уфе

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Двухэтажный дом оказался объят пламенем в одном из садовых товариществ Уфы. На тушение загоревшегося дома в СНТ «Здоровье» были направлены десять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.
На данный момент горение было ликвидировано. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, ранее в Уфе несколько десятков человек вынуждены были спешно покинуть свои квартиры из-за пожара, возникшего в доме по улице Пушкина. Как выяснилось, пожар начался на кухне одной из квартир. Её хозяина доставили в медучреждение.