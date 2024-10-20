Пожар превратил башкортостанца в уголь

Posted 20 октября, 06:50
Published 20 октября, 06:50
Modified 20 октября, 11:45
Updated 20 октября, 11:45
Два частных дома — бревенчатый и кирпичный — вспыхнули на участке в СНТ «Горняк». О пожаре в «112» доложили соседи, увидевшие ночью огромное огненное зарево. Как отчитались в МЧС, прибывшие на место спасатели ликвидировали горение.
Бездыханное тело человека — предположительно, хозяина — огнеборцы нашли уже при разборе завалов. Погибший обгорел настолько, что трудность представляет даже установить его пол. Сейчас идентификацией личности занимаются компетентные органы. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Mkset сообщал о пожаре на автозаправочной станции в Уфе — двигатель большой цистерны с пропаном вспыхнул из-за утечки газа.