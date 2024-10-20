Пожар превратил башкортостанца в уголь

Два частных дома — бревенчатый и кирпичный — вспыхнули на участке в СНТ «Горняк». О пожаре в «112» доложили соседи, увидевшие ночью огромное огненное зарево. Как отчитались в МЧС, прибывшие на место спасатели ликвидировали горение.