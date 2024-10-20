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Posted 20 октября, 06:50

Published 20 октября, 06:50

Modified 20 октября, 11:45

Updated 20 октября, 11:45

Тело мужчины нашли спасатели в Башкирии

Пожар превратил башкортостанца в уголь

20 октября 2024, 06:50
Фото: МЧС

Тело мужчины нашли спасатели в Башкирии

Обгоревшее до неузнаваемости тело нашли огнеборцы на месте ЧП в Стерлитамаке — сообщили в МЧС по региону в воскресенье, 20 октября.

Два частных дома — бревенчатый и кирпичный — вспыхнули на участке в СНТ «Горняк». О пожаре в «112» доложили соседи, увидевшие ночью огромное огненное зарево. Как отчитались в МЧС, прибывшие на место спасатели ликвидировали горение.

Бездыханное тело человека — предположительно, хозяина — огнеборцы нашли уже при разборе завалов. Погибший обгорел настолько, что трудность представляет даже установить его пол. Сейчас идентификацией личности занимаются компетентные органы. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Ранее Mkset сообщал о пожаре на автозаправочной станции в Уфе — двигатель большой цистерны с пропаном вспыхнул из-за утечки газа.

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