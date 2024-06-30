МЧС вскрыло огненный детектив в Уфе

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Странные события происходят в СНТ УГНТУ-1 в Орджоникидзевском районе Уфы: по данным городского МЧС там один за одним горят строения и уже начат счет жертвам среди людей.
Детективная история вскрылась при тушении пожара в воскресенье, 30 июня. В СНТ загорелся садовый домик площадью в 40 «квадратов». При опросе хозяйки дачи выяснили, что неделю назад кто-то поджог ее баню, но женщина не вызывала пожарных, самостоятельно справившись с огнем. В ту же ночь на соседнем участке сгорели дровник и баня. Скорее всего, из-за поджога.
Уже есть и жертвы. В огне погибла 50-летняя женщина. К расследованию серии поджогов подключились сотрудники правоохранительных органов.