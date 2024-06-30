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МЧС вскрыло огненный детектив в Уфе

МЧС вскрыло огненный детектив в Уфе

30 июня 2024, 17:30
Фото: МЧС Башкирии
Пожарные заметили странные совпадения при тушении строений в садовом товариществе, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Странные события происходят в СНТ УГНТУ-1 в Орджоникидзевском районе Уфы: по данным городского МЧС там один за одним горят строения и уже начат счет жертвам среди людей.

Детективная история вскрылась при тушении пожара в воскресенье, 30 июня. В СНТ загорелся садовый домик площадью в 40 «квадратов». При опросе хозяйки дачи выяснили, что неделю назад кто-то поджог ее баню, но женщина не вызывала пожарных, самостоятельно справившись с огнем. В ту же ночь на соседнем участке сгорели дровник и баня. Скорее всего, из-за поджога.

Уже есть и жертвы. В огне погибла 50-летняя женщина. К расследованию серии поджогов подключились сотрудники правоохранительных органов.

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