В Уфе отменят 14 автобусов

Автобусы, выполняющие рейсы в пригородные населённые пункты, станут курсировать реже с 4 сентября в связи с закрытием дачного сезона и снижения спроса на маршруты. В сообщении компании говорится об автобусах, начинающих свой путьс Южного автовокзала. В расписании следующих маршрутов исчезнут рейсы по средам: