В Уфе отменят 14 автобусов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Автобусы, выполняющие рейсы в пригородные населённые пункты, станут курсировать реже с 4 сентября в связи с закрытием дачного сезона и снижения спроса на маршруты. В сообщении компании говорится об автобусах, начинающих свой путьс Южного автовокзала. В расписании следующих маршрутов исчезнут рейсы по средам:
№ 111 (Южный А/В — Кармасан);
№ 111к (Южный А/В — СНТ «Факел»);
№ 113 (Южный А/В — Кумлекуль);
№ 113к (Южный А/В — СНТ «Бачурино);
№ 117к (Южный А/В — Первушино);
№ 120к (Южный А/В — Сады УАИ);
№ 123 (Южный А/В — СНТ «Лесная Поляна»);
№ 125 (Южный А/В — Фёдоровка);
№ 126 (Южный А/В — «Автомобилист»);
№ 135 (Южный А/В — Сады «Дёмские»);
№ 150 (Южный А/В — Балагушево);
№ 152 (Южный А/В — СНТ «Нарат»);
№ 154 (Южный А/В — Александровка);
№ 157 (Южный А/В — Фомичево).
Ранее Mkset сообщал о том, что проезд на ряде пригородных автобусов в Уфе подорожает сразу до 90₽. Речь идёт об автобусах, обслуживаемых частной компанией «Уфа-Лайн».