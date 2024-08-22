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В Уфе отменят 14 автобусов

В Уфе отменят 14 автобусов

22 августа 2024, 13:35
Фото: 1MI
Региональный госперевозчик перестанет обслуживать ряд маршрутов, гласит сообщение «Башавтотранса».

Автобусы, выполняющие рейсы в пригородные населённые пункты, станут курсировать реже с 4 сентября в связи с закрытием дачного сезона и снижения спроса на маршруты. В сообщении компании говорится об автобусах, начинающих свой путьс Южного автовокзала. В расписании следующих маршрутов исчезнут рейсы по средам:

  • № 111 (Южный А/В — Кармасан);

  • № 111к (Южный А/В — СНТ «Факел»);

  • № 113 (Южный А/В — Кумлекуль);

  • № 113к (Южный А/В — СНТ «Бачурино);

  • № 117к (Южный А/В — Первушино);

  • № 120к (Южный А/В — Сады УАИ);

  • № 123 (Южный А/В — СНТ «Лесная Поляна»);

  • № 125 (Южный А/В — Фёдоровка);

  • № 126 (Южный А/В — «Автомобилист»);

  • № 135 (Южный А/В — Сады «Дёмские»);

  • № 150 (Южный А/В — Балагушево);

  • № 152 (Южный А/В — СНТ «Нарат»);

  • № 154 (Южный А/В — Александровка);

  • № 157 (Южный А/В — Фомичево).

Проезд в Уфе подорожает до 90₽
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Ранее Mkset сообщал о том, что проезд на ряде пригородных автобусов в Уфе подорожает сразу до 90₽. Речь идёт об автобусах, обслуживаемых частной компанией «Уфа-Лайн».

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