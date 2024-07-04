Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Жителям ряда СНТ в Кировском районе Уфы рекомендовали временно покинуть свои садовые участки и воздержаться от поездок к ним на ближайшее время. Дело в том, что из-за повысившегося уровня воды в реках на данной территории ожидается перелив дороги.
Mkset решил выяснить, прислушались ли дачники к рекомендациям спасателей или же, понадеявшись на лучшее, все же рискнули остаться. Для этого мы отследили ситуацию с загруженностью дорог в Кировском районе в минувшие несколько часов.
Сервис «Яндекс. Карты» оценивает трафик в Уфе в среднем в 3-5 баллов из 10 возможных. При этом в Кировском районе большинство улиц подсвечены зеленым, что свидетельствует о низкой степени их загруженности — так, проехать по расположенным неподалеку от СНТ Нагаевскому шоссе и Восточному выезду можно практически беспрепятственно. При этом красным, свидетельствующем о высокой загрузке, в течение продолжительного периода времени была подсвечена улица Колгуевская.
Таким образом, прийти к однозначному выводу о том, прислушались ли уфимцы к рекомендациям экстренных служб, не вышло. Вероятно, некоторые жители садовых товариществ все же отправились в сторону города, другие же — сочли подобные меры излишними.