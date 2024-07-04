Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает трафик в Уфе в среднем в 3-5 баллов из 10 возможных. При этом в Кировском районе большинство улиц подсвечены зеленым, что свидетельствует о низкой степени их загруженности — так, проехать по расположенным неподалеку от СНТ Нагаевскому шоссе и Восточному выезду можно практически беспрепятственно. При этом красным, свидетельствующем о высокой загрузке, в течение продолжительного периода времени была подсвечена улица Колгуевская.