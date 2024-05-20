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Загадочное тело нашли в пожаре под Уфой

Крупный пожар охватил сады под Уфой: погиб неизвестный мужчина

20 мая 2024, 06:49
Фото: МЧС

Загадочное тело нашли в пожаре под Уфой

Пожар в садовом товариществе под Уфой унес жизнь мужчины. Как сообщает МЧС, личность погибшего всё ещё устанавливается. Инцидент произошел в ночь на 20 мая.

Пламя охватило постройки трех участков СНТ «Вишневое» в поселке Авдон под Уфой. О горении спасателям сообщили очевидцы. Во время разбора места пожара огнеборцы обнаружили бездыханное тело. Пострадавший не подавал признаков жизни, медики констатировали смерть мужчины. Его личность пока не установлена.

В результате пожара сгорели два бревенчатых дома и две бани. В данный момент пламя ликвидировано. Что послужило причиной возгорания — предстоит выяснить. Дознаватель устанавливает обстоятельства трагедии.

Ранее в уфимской квартире случился пожар из-за непотушенной сигареты. Пламя унесло жизни отца и сына.

#Происшествия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#СНТ#Инциденты
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