Крупный пожар охватил сады под Уфой: погиб неизвестный мужчина

Пламя охватило постройки трех участков СНТ «Вишневое» в поселке Авдон под Уфой. О горении спасателям сообщили очевидцы. Во время разбора места пожара огнеборцы обнаружили бездыханное тело. Пострадавший не подавал признаков жизни, медики констатировали смерть мужчины. Его личность пока не установлена.