Крупный пожар охватил сады под Уфой: погиб неизвестный мужчина

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Пламя охватило постройки трех участков СНТ «Вишневое» в поселке Авдон под Уфой. О горении спасателям сообщили очевидцы. Во время разбора места пожара огнеборцы обнаружили бездыханное тело. Пострадавший не подавал признаков жизни, медики констатировали смерть мужчины. Его личность пока не установлена.
В результате пожара сгорели два бревенчатых дома и две бани. В данный момент пламя ликвидировано. Что послужило причиной возгорания — предстоит выяснить. Дознаватель устанавливает обстоятельства трагедии.
Ранее в уфимской квартире случился пожар из-за непотушенной сигареты. Пламя унесло жизни отца и сына.