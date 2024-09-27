Готовьте тазики: в Уфе отключают воду

В Кировском районе Уфы 1–2 октября от водоснабжения отключат 17 частных домов, одну многоэтажку, кафе и ещё 5 зданий. Помимо этого, 2–3 октября без воды останутся детсад, храм, кафе, ТСК, 6 жилых домов, 41 частный дом, три общежития и ещё два здания в Октябрьском районе.