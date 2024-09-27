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Posted 27 сентября, 16:12

Published 27 сентября, 16:12

Modified 28 сентября, 10:40

Updated 28 сентября, 10:40

Стал известен график отключения воды в Уфе

Готовьте тазики: в Уфе отключают воду

27 сентября 2024, 16:12
Фото: 1MI

Стал известен график отключения воды в Уфе

В «Уфаводоканале» в пятницу, 27 сентября, сообщили, кого в столице Башкирии в ближайшие дни отключат от водоснабжения.

Как указано в публикации на сайте снабжающей организации, 30 сентября с утра до вечера в Калининском районе пользоваться услугой ЖКХ не смогут 6 жилых домов.

В Кировском районе Уфы 1–2 октября от водоснабжения отключат 17 частных домов, одну многоэтажку, кафе и ещё 5 зданий. Помимо этого, 2–3 октября без воды останутся детсад, храм, кафе, ТСК, 6 жилых домов, 41 частный дом, три общежития и ещё два здания в Октябрьском районе.

В Дёмском районе 3–4 октября собираются перекрыть воду десяти частным домам, многоэтажке, автозаправке, 29 организациям и трём СНТ.

С полным списком адресов и графиком отключения воды в Уфе можно ознакомиться на сайте компании.

Уфимцы получили нулевые квитанции за ЖКХ
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Ранее Mkset сообщал о том, что жителям Уфы разослали «щедрые» квитанции на оплату капитального ремонта. Как рассказывают горожане, им в почтовые ящики стали приходить «нулевые» платежки по взносам.

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