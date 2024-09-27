Готовьте тазики: в Уфе отключают воду

Posted 27 сентября, 16:12
Published 27 сентября, 16:12
Modified 28 сентября, 10:40
Updated 28 сентября, 10:40
Как указано в публикации на сайте снабжающей организации, 30 сентября с утра до вечера в Калининском районе пользоваться услугой ЖКХ не смогут 6 жилых домов.
В Кировском районе Уфы 1–2 октября от водоснабжения отключат 17 частных домов, одну многоэтажку, кафе и ещё 5 зданий. Помимо этого, 2–3 октября без воды останутся детсад, храм, кафе, ТСК, 6 жилых домов, 41 частный дом, три общежития и ещё два здания в Октябрьском районе.
В Дёмском районе 3–4 октября собираются перекрыть воду десяти частным домам, многоэтажке, автозаправке, 29 организациям и трём СНТ.
С полным списком адресов и графиком отключения воды в Уфе можно ознакомиться на сайте компании.
Ранее Mkset сообщал о том, что жителям Уфы разослали «щедрые» квитанции на оплату капитального ремонта. Как рассказывают горожане, им в почтовые ящики стали приходить «нулевые» платежки по взносам.
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