В Уфе сделают дороги к СНТ

— Осмотрели подъездные пути от улицы Ольховой к садовым товариществам «Белый Аист» и «Ясная поляна». Из-за отсутствия дорожного покрытия участок после дождей становится труднопроходимым из-за грязи, — отметил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.



Впрочем, решение у властей есть. Пока по региональной программе дороги к СНТ отсыпят щебёнкой. Это можно будет только после прохождения всех бюрократических процедур. Проезды надо поставить на кадастровый учет, найти финансирование на дорожные работы и подрядчика. Только тогда дороги к СНТ можно будет комплексно благоустроить, а дожди перестанут приносить проблемы автомобилистам, вынужденным сейчас вилять на проездах между луж неизвестной глубины.



Видео: администрация Кировского района Уфы