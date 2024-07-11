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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Уфе сделают дороги к СНТ

В Уфе сделают дороги к СНТ

11 июля 2024, 07:22
Фото: Администрация Кировского района Уфы
Для начала ликвидации бездорожья нужно пройти все бюрократические процедуры, сообщает администрация Кировского района Уфы.

Руководство Кировского района вняло жалобам садоводов расположенных на подведомственной управе товариществ. Зачастую, после дождей дороги размывает, и к своим участкам и дачам автомобилисты пробираются по бездорожью. Особое внимание садоводы просят уделить проездам к СНТ «Локомотив 89», «Геофизик», «Дубовая роща», «УТТУ-1», «Дубовая роща-2», «Приозерный», «Октябрь-3», «Отдых», «Отдых», «Дубок», «Аист», «Ягодка» .

— Осмотрели подъездные пути от улицы Ольховой к садовым товариществам «Белый Аист» и «Ясная поляна». Из-за отсутствия дорожного покрытия участок после дождей становится труднопроходимым из-за грязи, — отметил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Впрочем, решение у властей есть. Пока по региональной программе дороги к СНТ отсыпят щебёнкой. Это можно будет только после прохождения всех бюрократических процедур. Проезды надо поставить на кадастровый учет, найти финансирование на дорожные работы и подрядчика. Только тогда дороги к СНТ можно будет комплексно благоустроить, а дожди перестанут приносить проблемы автомобилистам, вынужденным сейчас вилять на проездах между луж неизвестной глубины.

Видео: администрация Кировского района Уфы

Видео: Администрация Кировского района Уфы

Напомним, после июльских дождей из-за подъема уровня воды в реках Башкирии и затопления проездов от «большой земли» оказались отрезаны две деревни и одно село. В двух случаях у местных жителей есть альтернативные переправы, в одном — нет: там оказались заблокированы стихией около тридцати человек. Ситуация находится на контроле у спасателей и местных властей.

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