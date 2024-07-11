В Уфе сделают дороги к СНТ

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Руководство Кировского района вняло жалобам садоводов расположенных на подведомственной управе товариществ. Зачастую, после дождей дороги размывает, и к своим участкам и дачам автомобилисты пробираются по бездорожью. Особое внимание садоводы просят уделить проездам к СНТ «Локомотив 89», «Геофизик», «Дубовая роща», «УТТУ-1», «Дубовая роща-2», «Приозерный», «Октябрь-3», «Отдых», «Отдых», «Дубок», «Аист», «Ягодка» .
— Осмотрели подъездные пути от улицы Ольховой к садовым товариществам «Белый Аист» и «Ясная поляна». Из-за отсутствия дорожного покрытия участок после дождей становится труднопроходимым из-за грязи, — отметил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Впрочем, решение у властей есть. Пока по региональной программе дороги к СНТ отсыпят щебёнкой. Это можно будет только после прохождения всех бюрократических процедур. Проезды надо поставить на кадастровый учет, найти финансирование на дорожные работы и подрядчика. Только тогда дороги к СНТ можно будет комплексно благоустроить, а дожди перестанут приносить проблемы автомобилистам, вынужденным сейчас вилять на проездах между луж неизвестной глубины.
Видео: администрация Кировского района Уфы
Напомним, после июльских дождей из-за подъема уровня воды в реках Башкирии и затопления проездов от «большой земли» оказались отрезаны две деревни и одно село. В двух случаях у местных жителей есть альтернативные переправы, в одном — нет: там оказались заблокированы стихией около тридцати человек. Ситуация находится на контроле у спасателей и местных властей.