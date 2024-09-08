Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке в СНТ «Мотор» под Уфой. Как говорится в публикации на ресурсах Следкома, со слов жителей, в садовом товариществе ещё несколько лет назад незаконно повысили тарифы на электроэнергию —по этой причине некоторые владельцы участков на территории СНТ больше не имели возможности оплачивать счета. Одной из них стала пожилая женщина со статусом «Дитя войны», пенсионерка вынуждена жить без света с 2021 года.