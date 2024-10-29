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Ремонт дороги

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Октябрь
Видео. В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией
29 октября, 07:10
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
20 октября, 18:03
В Уфе на пять дней перекроют мост
9 октября, 07:10
Сентябрь
В Уфе перекроют ключевую улицу района
23 сентября, 13:51
Центр Уфы будут перекрывать по ночам
11 сентября, 17:48
Шакшинский мост закрывают в Уфе
2 сентября, 12:29
Август
Въезд в Уфу встал в огромной пробке
26 августа, 04:52
Уфимцы скинулись на дорогу
23 августа, 16:39
В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог
23 августа, 11:40
Уфе нужна помощь
22 августа, 13:45
Радий Хабиров анонсировал масштабное расширение дороги
15 августа, 14:33
Июль
Пробками в Уфе будут управлять онлайн
11 июля, 08:52
Трассу М-5 «Урал» перекроют в Башкирии
4 июля, 19:41

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